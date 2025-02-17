Başkan Fedaioğlu'ndan AK Parti'nin 8. Büyük Olağan Kongresi'ne davet

AK Parti Gaziantep İl Başkanı Fatih Muhaddis Fedaioğlu, 23 Şubat Pazar günü Ankara'da düzenlenecek 8. Olağan Büyük Kongre'ye vatandaşları davet etti.

Fedaioğlu, partisinin il binasında düzenlediği basın toplantısında, büyük kongre için gün saydıklarını ifade etti.

Gaziantep'te düzenlenen kongrelerin coşku, heyecan ve disiplin içerisinde gerçekleştiğini aktaran Fedaioğlu, şunları kaydetti:

"Hizmetin önüne koyulacak her türlü engel ve zorluğa göğüs gerecek iradeye sahip olan yol arkadaşlarımızın dayanışmasını, azim ve kararlılığını gördük. Zira bizi her daim güçlü kılan ve diğer siyasi partilerden ayrıştıran en önemli farkımız da hiç kuşkusuz bu hasletlerimizdir. Büyük bir coşku ve heyecanla gerçekleştireceğimiz 8. Olağan Kongremize tüm milletimizi davet ediyoruz."