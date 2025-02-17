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        "Dubai Gulfood 2025 Uluslararası Gıda Fuarı"na Güneydoğu'dan 47 firma katıldı

        Dubai'de düzenlenen, "Dubai Gulfood 2025 Uluslararası Gıda Fuarı"na, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nden 47 firma katıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.02.2025 - 11:36 Güncelleme: 17.02.2025 - 11:38
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        "Dubai Gulfood 2025 Uluslararası Gıda Fuarı"na Güneydoğu'dan 47 firma katıldı
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        Dubai'de düzenlenen, "Dubai Gulfood 2025 Uluslararası Gıda Fuarı"na, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nden 47 firma katıldı.

        Güneydoğu Anadolu Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği'nden (GAİB) yapılan açıklamaya göre, gıda sektörünün dünyadaki buluşmalarından olan Gulfood 2025 Uluslararası Gıda Fuarı'na, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nden 47, Gaziantep'ten ise 33 firma katıldı.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen GAİB Başkanı Celal Kadooğlu, fuarların gıda sektörü için önemli olduğunu belirtti.

        Fuarların, sektördeki yeniliklerin takip edilmesi açısından önemli olduğunu aktaran Kadooğlu, "Birçok ürünümüzle ilgili tadım faaliyetinde bulunacağız. Firmalarımızın yeni ve yenilikçi ürünleri ile katılacağı bu fuarın firmalarımız açısından son derece faydalı olacağına inanıyoruz." ifadesini kullandı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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