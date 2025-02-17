"Dubai Gulfood 2025 Uluslararası Gıda Fuarı"na Güneydoğu'dan 47 firma katıldı
Dubai'de düzenlenen, "Dubai Gulfood 2025 Uluslararası Gıda Fuarı"na, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nden 47 firma katıldı.
Dubai'de düzenlenen, "Dubai Gulfood 2025 Uluslararası Gıda Fuarı"na, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nden 47 firma katıldı.
Güneydoğu Anadolu Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği'nden (GAİB) yapılan açıklamaya göre, gıda sektörünün dünyadaki buluşmalarından olan Gulfood 2025 Uluslararası Gıda Fuarı'na, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nden 47, Gaziantep'ten ise 33 firma katıldı.
Açıklamada görüşlerine yer verilen GAİB Başkanı Celal Kadooğlu, fuarların gıda sektörü için önemli olduğunu belirtti.
Fuarların, sektördeki yeniliklerin takip edilmesi açısından önemli olduğunu aktaran Kadooğlu, "Birçok ürünümüzle ilgili tadım faaliyetinde bulunacağız. Firmalarımızın yeni ve yenilikçi ürünleri ile katılacağı bu fuarın firmalarımız açısından son derece faydalı olacağına inanıyoruz." ifadesini kullandı.
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