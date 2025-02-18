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        Gaziantep'te kaçakçılık operasyonunda 3 zanlı yakalandı

        Gaziantep'te düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.02.2025 - 11:40 Güncelleme: 18.02.2025 - 11:49
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        Gaziantep'te kaçakçılık operasyonunda 3 zanlı yakalandı
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        Gaziantep'te düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, kaçakçılıkla mücadeleye yönelik çalışma yürüttü.

        Tespit edilen 3 iş yerine düzenlenen operasyonda, gümrük kaçağı 104 akıllı telefon, ⁠11 tablet, ⁠20 akıllı kol saati, ⁠33 kablosuz kulaklık, ⁠41 hava nemlendirici ve ⁠326 elektronik ürün ele geçirildi.

        Gözaltına alınan N.T, M.D ve B.D. işlemleri için emniyet müdürlüğüne götürüldü.

        Galeri
        Galeri

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