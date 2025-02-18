Gaziantep'te kaçakçılık operasyonunda 3 zanlı yakalandı

Gözaltına alınan N.T, M.D ve B.D. işlemleri için emniyet müdürlüğüne götürüldü.

Tespit edilen 3 iş yerine düzenlenen operasyonda, gümrük kaçağı 104 akıllı telefon, ⁠11 tablet, ⁠20 akıllı kol saati, ⁠33 kablosuz kulaklık, ⁠41 hava nemlendirici ve ⁠326 elektronik ürün ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, kaçakçılıkla mücadeleye yönelik çalışma yürüttü.

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