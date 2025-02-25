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        Gaziantep'te silahlı bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

        Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde çıkan silahlı bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.02.2025 - 00:24 Güncelleme: 25.02.2025 - 00:43
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        Gaziantep'te silahlı bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
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        Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde çıkan silahlı bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

        Alınan bilgiye göre, Güneykent Mahallesi'nde iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

        Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine A.A. silahla, isimleri öğrenilemeyen 2 kişi bıçakla yaralandı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırılan yaralılardan A.A, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılmadı.

        Polis ekipleri, olayın ardından kaçan zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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