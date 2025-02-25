Gaziantep'te silahlı bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Sağlık ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırılan yaralılardan A.A, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılmadı.

Alınan bilgiye göre, Güneykent Mahallesi'nde iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

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