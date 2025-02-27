Gaziantep'te ramazan etkinliklerinin hazırlıkları tamamlandı

Gaziantep'te ramazan ayı boyunca Festival Park'ta düzenlenecek etkinliklerin hazırlıkları tamamlandı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, ramazan ayına özel olarak oluşturulan Ramazan Sokağı'nda, gençlik ve aile söyleşileri, tasavvufi musiki konserleri, ödüllü tematik yarışmalar ve tiyatro gösterileri düzenlenecek.

Her gün saat 17.00'de kapılarını açacak olan sokak, gece yarısına kadar misafirlerini ağırlayarak ailelerin huzur içinde vakit geçirebileceği bir ortam sunacak.

Ramazan Sokağı'nda çocuk etkinlikleri, okçuluk, değerler eğitimi atölyesi, akıl ve zeka oyunları, at biniciliği ve çömlek yapımı gibi çeşitli etkinlikler yer alacak.

Büyükşehir Belediyesi, ramazan ayının maneviyatını şehir genelinde yaşatmak amacıyla dört noktada iftar çadırları kuracak.

Hasan Celal Güzel Millet Bahçesi, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı, Ata Park ve Harikalar Diyarı önünde kurulacak çadırlarda, vatandaşlar ilk günden itibaren iftarlarını birlikte açabilecek.

Ayrıca, Büyükşehir Belediyesi'nin uygun fiyatlı yemek hizmeti sunduğu "Haydi Sofraya" noktaları da ramazan ayı boyunca iftar saatlerinde hizmet vermeye devam edecek.

KÜSGET, Sanat Merkezi, Nizip, Gazikent, Çınarlı ve Çamlık sofralarında vatandaşlar iftar menüsü ile uygun fiyata iftar yapabilecek.

Büyükşehir Belediyesi Kültür, Sanat ve Bilim Daire Başkanlığı tarafından düzenlenen Hacivat ve Karagöz gölge oyunu gösterileri, şehir merkezi ve ilçelerdeki okullarda öğrencilerle buluşacak.

Geleneksel sanatın önemli unsurlarından biri olan gölge oyunu, çocuklara eğlenceli vakit sunarken kültürel mirası yaşatmayı amaçlıyor.

Ayrıca, Hacivat ve Karagöz gölge oyunu, iftar saatlerinin ardından Festival Park Ramazan Sokağı'nda da sahnelenmeye devam edecek.