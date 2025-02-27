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        Gaziantep'te depremde yıkılan cami hayırsever iş insanı tarafından yaptırıldı

        Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde ağır hasar alan ve yıkılan cami, hayırsever iş insanı Kuddusi Akdağ tarafından yaptırılarak ibadete açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.02.2025 - 13:50 Güncelleme: 27.02.2025 - 14:02
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        Gaziantep'te depremde yıkılan cami hayırsever iş insanı tarafından yaptırıldı
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        Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde ağır hasar alan ve yıkılan cami, hayırsever iş insanı Kuddusi Akdağ tarafından yaptırılarak ibadete açıldı.

        "Asrın felaketi"nde yıkılan Esenyurt Mahallesi Camisi'nin yerine Aksaraylı iş insanı Kuddusi Akdağ tarafından yaptırılan Kuddusi-Semiye Akdağ Camisi törenle ibadete açıldı.

        Açılış törenine, Nurdağı Kaymakamı Nurullah Cemil Erciyas, İlçe Müftüsü Muhammet Ayyıldız, Belediye Başkan Vekili Ekrem Şentürk, AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Yiğit, kurum müdürleri ve mahalle sakinleri katıldı.

        Kaymakam Erciyas, törende yaptığı konuşmada, camilerin ümmetin ibadet etme, buluşma ve kaynaşma yerleri olduğunu, inşa edilen bu caminin el ele verilerek güzel işler başarıldığına örnek teşkil ettiğini ifade etti.

        Erciyas, caminin yapımını üstlenen hayırsever iş insanına ve emeği geçenlere teşekkür etti.

        İlçe müftüsü Muhammet Ayyıldız da, "Bugün ilçemizde bir camimizi daha açmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Ramazan ayı öncesi açmayı planlamıştık ve elhamdülillah bugün açılışını yapıyoruz. Camimiz kısa sürede ibadete hazır hale getirildi. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." diye konuştu.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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