Leyla Şahin Usta, "2. Şule Yüksel Şenler Kitap ve Kültür Günleri Programı"nda konuştu:

Şule Yüksel Şenler Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Leyla Şahin Usta, "Şule Yüksel Şenler'in fikir mirasını yaşatmak, onun toplumsal bilinç, eğitim ve özgürlük konularındaki öncü mücadelelerini yeni nesillere aktarmak vakfımızın en temel misyonlarından biridir." dedi.

Leyla Şahin Usta, Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Mavera Kongre ve Sanat Merkezi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın katıldığı "2. Şule Yüksel Şenler Kitap ve Kültür Günleri Programı"nda yaptığı konuşmada, Anadolu'nun bağrında bu etkinliği yapmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Vakfın Onursal Başkanı Emine Erdoğan'ın öncülüğünde Şule Yüksel Şenler Vakfı'nın eğitimden kültüre, sosyal dayanışmadan kadınların güçlenmesine kadar pek çok alanda topluma katkı sunduğunu ifade eden Usta, şöyle konuştu:

"Vakfımız özellikle 6 Şubat depremlerinin ardından yaraların sarılmasına destek olmak için büyük bir özveriyle bölgedeki çalışmalarını sürdürmektedir. Şule Yüksel Şenler'in fikir mirasını yaşatmak, onun toplumsal bilinç, eğitim ve özgürlük konularındaki öncü mücadelelerini yeni nesillere aktarmak vakfımızın en temel misyonlarından biridir. Bu gaye ile çıktığımız bu yolda, burada çocuklardan gençlere, yetişkinlerden her kesime hitap eden geniş bir yelpazede kültürün, bilginin ve sanatın buluşmasına vesile olmayı hedefliyoruz. Şule Yüksel Şenler Vakfı 2. Kitap ve Kültür Günleri kapsamında çocuk tiyatroları, imza günleri, söyleşiler, el becerileri atölyesi, sıfır atık atölyesi, astronomi atölyesi, İslami geometrik desenler atölyesi, temel bilimler atölyesi gibi pek çok program ve etkinlikler düzenliyoruz. Bu program ve etkinliklerin amacı gençlerimize yeni ufuklar açmak, çocuklarınızı bilimle, sanatla, kitapla, değerlerimizle ve Şule Yüksel Şenler'le buluşturmak."

- Afet bölgesine yapılan destekler

Vakıf olarak yalnızca kültürel etkinlikler düzenlemediklerini, afet bölgesinde eğitim ve üretimi teşvik eden kalıcı eserler inşa etmeye devam ettiklerini vurgulayan Usta, "6 Şubat depremlerinden hemen sonra vakfımız bölgedeki eğitim ve istihdam faaliyetlerine destek olmak için büyük bir seferberlik başlattı. Bu kapsamda Hatay'da 4 tekstil atölyesi, 1 kadın kuaförü, 2 kreş kurulmuş olup 4 tekstil atölyesi ve 4 kuaför salonunun mart ayında açılması planlanmıştır. Ayrıca bugün Gaziantep, Adıyaman, Diyarbakır, Elazığ, Kahramanmaraş, Malatya, Şanlıurfa, Hatay, Kilis, Osmaniye ve Adana'da olmak üzere 11 deprem ilimizde kurduğumuz 11 kütüphanenin açılışını saygıdeğer Emine Erdoğan Hanımefendi'nin teşrifleriyle Gaziantep'ten gerçekleştireceğiz ve hizmete sunacağız inşallah." dedi.