Leyla Şahin Usta, "2. Şule Yüksel Şenler Kitap ve Kültür Günleri Programı"nda konuştu:
Şule Yüksel Şenler Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Leyla Şahin Usta, "Şule Yüksel Şenler'in fikir mirasını yaşatmak, onun toplumsal bilinç, eğitim ve özgürlük konularındaki öncü mücadelelerini yeni nesillere aktarmak vakfımızın en temel misyonlarından biridir." dedi.
Şule Yüksel Şenler Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Leyla Şahin Usta, "Şule Yüksel Şenler'in fikir mirasını yaşatmak, onun toplumsal bilinç, eğitim ve özgürlük konularındaki öncü mücadelelerini yeni nesillere aktarmak vakfımızın en temel misyonlarından biridir." dedi.
Leyla Şahin Usta, Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Mavera Kongre ve Sanat Merkezi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın katıldığı "2. Şule Yüksel Şenler Kitap ve Kültür Günleri Programı"nda yaptığı konuşmada, Anadolu'nun bağrında bu etkinliği yapmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
Vakfın Onursal Başkanı Emine Erdoğan'ın öncülüğünde Şule Yüksel Şenler Vakfı'nın eğitimden kültüre, sosyal dayanışmadan kadınların güçlenmesine kadar pek çok alanda topluma katkı sunduğunu ifade eden Usta, şöyle konuştu:
"Vakfımız özellikle 6 Şubat depremlerinin ardından yaraların sarılmasına destek olmak için büyük bir özveriyle bölgedeki çalışmalarını sürdürmektedir. Şule Yüksel Şenler'in fikir mirasını yaşatmak, onun toplumsal bilinç, eğitim ve özgürlük konularındaki öncü mücadelelerini yeni nesillere aktarmak vakfımızın en temel misyonlarından biridir. Bu gaye ile çıktığımız bu yolda, burada çocuklardan gençlere, yetişkinlerden her kesime hitap eden geniş bir yelpazede kültürün, bilginin ve sanatın buluşmasına vesile olmayı hedefliyoruz. Şule Yüksel Şenler Vakfı 2. Kitap ve Kültür Günleri kapsamında çocuk tiyatroları, imza günleri, söyleşiler, el becerileri atölyesi, sıfır atık atölyesi, astronomi atölyesi, İslami geometrik desenler atölyesi, temel bilimler atölyesi gibi pek çok program ve etkinlikler düzenliyoruz. Bu program ve etkinliklerin amacı gençlerimize yeni ufuklar açmak, çocuklarınızı bilimle, sanatla, kitapla, değerlerimizle ve Şule Yüksel Şenler'le buluşturmak."
- Afet bölgesine yapılan destekler
Vakıf olarak yalnızca kültürel etkinlikler düzenlemediklerini, afet bölgesinde eğitim ve üretimi teşvik eden kalıcı eserler inşa etmeye devam ettiklerini vurgulayan Usta, "6 Şubat depremlerinden hemen sonra vakfımız bölgedeki eğitim ve istihdam faaliyetlerine destek olmak için büyük bir seferberlik başlattı. Bu kapsamda Hatay'da 4 tekstil atölyesi, 1 kadın kuaförü, 2 kreş kurulmuş olup 4 tekstil atölyesi ve 4 kuaför salonunun mart ayında açılması planlanmıştır. Ayrıca bugün Gaziantep, Adıyaman, Diyarbakır, Elazığ, Kahramanmaraş, Malatya, Şanlıurfa, Hatay, Kilis, Osmaniye ve Adana'da olmak üzere 11 deprem ilimizde kurduğumuz 11 kütüphanenin açılışını saygıdeğer Emine Erdoğan Hanımefendi'nin teşrifleriyle Gaziantep'ten gerçekleştireceğiz ve hizmete sunacağız inşallah." dedi.
Şule Yüksel Şenler Vakfı olarak Gaziantep Büyükşehir Belediyesinin de katkılarıyla çocuklar ve gençler için 350 metrekarelik hobi bahçesini de kurduklarını ve açılışını yapacaklarını dile getiren Usta, şöyle devam etti:
"Bu çalışmalar yalnızca fiziki yapılar oluşturmak için değil, aynı zamanda umudu yeniden inşa etmektir. Bilginin, sanatın, üretimin ve eğitimin olduğu her yerde umut vardır. Bizler bu bilinçle hareket ediyor, Şule Yüksel Şenler'in insan onurunu ve özgürlüğünü merkeze alan, toplumu aydınlatan, toplumu yetiştirmeyi, geliştirmeyi hedefleyen vizyonunu yaşatmaya devam ediyoruz. Bu salonda bizlerle birlikte bulunarak vakfımızın yapmış olduğu bu kıymetli çalışmalara değer katan kıymetli Onursal Başkanımız Emine Erdoğan Hanımefendi'ye bu anlamlı günde ve bu projede vakfımıza verdikleri destekleri için tekrar şükranlarımı sunuyorum."
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