Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Şahin'den ramazan ayı mesajı

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, ramazan ayı vesilesiyle mesaj yayımladı.

Şahin, mesajında, İslam alemi tarafından büyük bir özlemle beklenen ramazan ayının sabır, merhamet, kurtuluş ve arınma ayı olduğunu belirtti.

Ramazan ayına kavuşmanın sevinci içerisinde olduklarını ifade eden Şahin, ramazan ayının, barış, kardeşlik, iyilik ve esenlik rüzgarlarının dalga dalga yayıldığı manevi bir atmosfer olduğunu ve yüce Allah'ın lütfettiği büyük bir nimet olduğunu bildirdi.

Ramazan ayında toplumda yardım duygularının zirveye ulaştığı, sevgi, saygı ve merhamet duygularının hassaslaştığı manevi bir zaman dilimi yaşandığını aktaran Şahin, şunları kaydetti:

"Bu kutlu ayda inşallah sofralarımızı paylaşacağız, kardeşlik bağlarımızı daha da güçlendireceğiz. Kendimiz için istediğimizi, kardeşimiz için de isteyeceğiz. 'Ben değil biz' diyenlerin ayıdır Ramazan. Ramazan, bizi biz yapan değerleri kuvvetle hatırlayacağımız müstesna bir aydır. Toplum olarak bizi biz yapan değerlerimiz ve geleneklerimiz, ramazan ayında yenilenir ve kuvvetlenir."

Diyanet İşleri Başkanlığı'nca bu yıl ramazan ayı teması olarak belirlenen "İyilik Ayı Ramazan" vurgusuna dikkat çeken Şahin, "İyilik, yetime kol kanat germek, yaşlının elinden tutmaktır. İyilik, karşılık beklemeden vermektir. Bu duygu ve düşüncelerle başta Gaziantepli hemşerilerim olmak üzere, ülkemiz ve tüm İslam aleminin Ramazan-ı Şerif'ini kutlar, bu mübarek ayın tüm insanlığa barış, huzur ve hoşgörü getirmesini temenni ederim." ifadelerini kullandı.