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        Araban'da depremde yıkılan 3 cami yeniden yapılarak ibadete açıldı

        Gaziantep'in Araban ilçesinde 6 Şubat 2023'teki depremlerde yıkılan 3 cami, yeniden yapılarak ibadete açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.02.2025 - 16:23 Güncelleme: 28.02.2025 - 16:23
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        Araban'da depremde yıkılan 3 cami yeniden yapılarak ibadete açıldı
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        Gaziantep'in Araban ilçesinde 6 Şubat 2023'teki depremlerde yıkılan 3 cami, yeniden yapılarak ibadete açıldı.

        İlçe merkezinde Yeni Altıntaş ve Fevzi Çakmak mahallelerinde Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan ve hayırseverler tarafından yaptırılan 3 caminin inşaatı tamamlandı.

        Camilerin açılışı için düzenlenen törenlerde, Kur'an tilaveti gerçekleştirildi, dua edildi.

        Şeyh Haci Şahin, İsmet Çarçabuk ve Osman Öztürk isimleri verilen camilerdeki programlara ilçe protokolü ile vatandaşlar katıldı.

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