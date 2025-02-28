Araban'da depremde yıkılan 3 cami yeniden yapılarak ibadete açıldı

Şeyh Haci Şahin, İsmet Çarçabuk ve Osman Öztürk isimleri verilen camilerdeki programlara ilçe protokolü ile vatandaşlar katıldı.

İlçe merkezinde Yeni Altıntaş ve Fevzi Çakmak mahallelerinde Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan ve hayırseverler tarafından yaptırılan 3 caminin inşaatı tamamlandı.

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