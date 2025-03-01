"Asrın felaketinde yarım kalan hayatlar" okuyucuyla buluştu

–Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 tarihli depremlerin etkilediği Gaziantep’in İslahiye ilçesindeki 53 depremzedenin enkaz altında kaldıkları ve kurtarıldıkları anların hikayelerini anlatan “Asrın felaketinde yarım kalan hayatlar” adlı kitap okuyucuyla buluştu.

İslahiye Kaymakamlığı ve İslahiye Belediyesinin destekleriyle, gazeteci Zekeriye Şimşek ve Kadir Çelik’in birlikte yaptıkları bir yıl süren saha çalışmasının ardından kaleme aldıkları kitap, yakınlarını kaybeden ve enkazdan çıktıktan sonra yeni bir hayata başlayanların yaşama tutunma hikayeleri anlatıyor.

Kitapta ayrıca depremin İslahiye özelinde kronolojisi, deprem sonrasında kurtarma çalışmaları, sivil toplum kuruluşlarının yardım ulaştırma çabaları, çadır ve konteyner kentlerdeki yaşam ile insani yardımların kara ve hava yoluyla ulaştırılması, mucize kurtuluşlar gibi birçok duygusal hikaye de yer alıyor.

Kitapta deprem zamanı Gaziantep Valisi olan İstanbul Valisi Davut Gül, Gaziantep Valisi Kemal Çeber, İslahiye Kaymakamı Mehmet Soylu, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve İslahiye Belediye Başkanı Kemal Vural’ın da deprem ile ilgili kaleme aldıkları yazılarına da yer veriliyor.

Kitabın yazarı ve editörü Zekeriye Şimşek, yaşanan en uzun gece olan 6 Şubat’ın unutulmaması, yaşananlardan ders çıkarılması bunların da gelecek nesillere aktarılması adına böyle çalışma yaptıklarını ifade etti.

Şimşek, “Bir yıllık çalışmamızda, 53 depremzedenin gözyaşlarıyla anlattığı kitabımız okuyucusuyla buluştu. Depremin acılarını, umutlarını ilk ağızdan dinledik. Onları dinlerken ağladık. Onların anlattıklarını kaleme alırken yine ağladık. Gözyaşlarımızı tutamadığımız bir eser oldu.” dedi.