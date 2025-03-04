Gaziantep FK, Beşiktaş maçı hazırlıklarına başladı

Kırmızı siyahlı ekip, yarın gününü izinli olarak geçirecek. Hazırlıklar, 6 Mart Perşembe günü kaldığı yerden devam edecek.

Isınma ve aktivasyon hareketleri ile başlayan antrenman, yenileme koşularıyla son buldu.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Selçuk İnan'ın UEFA Pro Lisans Semineri'nde olmasından dolayı antrenör Volkan Kazak yönetiminde gerçekleştirilen antrenman yaklaşık 1 saat sürdü.

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