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        Gaziantep FK, Beşiktaş maçı hazırlıklarına başladı

        Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında 10 Mart Pazartesi günü konuk olacağı Beşiktaş maçı hazırlıklarına başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.03.2025 - 18:18 Güncelleme: 04.03.2025 - 18:18
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        Gaziantep FK, Beşiktaş maçı hazırlıklarına başladı
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        Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig’in 27. haftasında 10 Mart Pazartesi günü konuk olacağı Beşiktaş maçı hazırlıklarına başladı.

        Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Selçuk İnan'ın UEFA Pro Lisans Semineri'nde olmasından dolayı antrenör Volkan Kazak yönetiminde gerçekleştirilen antrenman yaklaşık 1 saat sürdü.

        Isınma ve aktivasyon hareketleri ile başlayan antrenman, yenileme koşularıyla son buldu.

        Kırmızı siyahlı ekip, yarın gününü izinli olarak geçirecek. Hazırlıklar, 6 Mart Perşembe günü kaldığı yerden devam edecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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