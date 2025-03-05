Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri

        Türkiye Diyanet Vakfı Pakistan'da ramazan yardımlarını sürdürüyor

        Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), ramazan ayı yardım programı kapsamında Pakistan idaresindeki Azad Cammu Keşmir eyaletinin başkenti Muzafferabad ile Dhirkot şehirlerinde 800 aileye gıda kolisi dağıttı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.03.2025 - 10:16 Güncelleme: 05.03.2025 - 10:34
        ABONE OL
        ABONE OL
        Türkiye Diyanet Vakfı Pakistan'da ramazan yardımlarını sürdürüyor
        ABONE OL

        Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), ramazan ayı yardım programı kapsamında Pakistan idaresindeki Azad Cammu Keşmir eyaletinin başkenti Muzafferabad ile Dhirkot şehirlerinde 800 aileye gıda kolisi dağıttı.

        TDV'den yapılan açıklamaya göre, Diriliş Ertuğrul dizisindeki "Osman" karakteriyle bilinen oyuncu ve Türkiye Diyanet Vakfı gönüllüsü Emre Üçtepe ile vakıf görevlileri Muzafferabad'da gerçekleştirilen organizasyon kapsamında 400 aileye gıda kolisi ve un dağıtımı gerçekleştirdi.

        Program kapsamında TDV görevlileri ve gönüllüleri, eğitim desteği de sağladı.

        Ayrıca 200 yetim ilkokul öğrencisine, okul çantası ve kırtasiye malzemeleri hediye edildi.

        TDV ekibi, daha sonra ihtiyaç sahipleriyle iftar programında bir araya geldi.

        Dhirkot şehrinin bir dağ köyünde ise 400 aileye gıda kolisi ve un dağıtımı yapıldı.

        Oyuncu Üçtepe, ramazan yardımları programı kapsamında Türk milletinin emanetlerini Pakistan'a ulaştırmaktan büyük bir memnuniyet duyduğunu ifade etti.

        Pakistan halkının Türkiye'ye olan sevgisini yakından gördüğünü belirten Üçtepe, "Burada Türkiye'ye ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a karşı büyük bir sevgi var. Türkiye-Pakistan kardeşliğinin ne kadar güçlü olduğu görülüyor. Geldiğimizden dolayı çok sevinçliler. Biz de bu sevgiye karşılık vermek, Ramazanın bereketini paylaşmak için buradayız." ifadelerini kullandı.

        TDV Pakistan Koordinatörü Ahmet Güleç de Pakistan'ın 22 şehrinde ramazan yardım faaliyetlerinin süreceğini, hayırseverlerin emanetlerini ihtiyaç sahiplerine ulaştırmaya devam edeceklerini belirtti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Diploma soruşturmasında ifade verdi
        Diploma soruşturmasında ifade verdi
        'Down'lı Mehmet bankta oturuyordu! Çok büyük acı!
        'Down'lı Mehmet bankta oturuyordu! Çok büyük acı!
        Fenerbahçe, Avrupa'da avantaj arıyor!
        Fenerbahçe, Avrupa'da avantaj arıyor!
        Trump: Amerika geri döndü
        Trump: Amerika geri döndü
        Trump'a Kongre'de protesto
        Trump'a Kongre'de protesto
        Eşini döven babasını katletti!
        Eşini döven babasını katletti!
        'Çalıntı' raporu çıktı
        'Çalıntı' raporu çıktı
        Baldızını döverek motokuryeyi boğarak öldürmüştü! Son sözü soruldu!
        Baldızını döverek motokuryeyi boğarak öldürmüştü! Son sözü soruldu!
        "Dünyanın en büyük soda külü üreticisi olduk"
        "Dünyanın en büyük soda külü üreticisi olduk"
        Yasak aşkın şahitleri konuştu
        Yasak aşkın şahitleri konuştu
        Şampiyonu duyurdular! 1 puan farkla...
        Şampiyonu duyurdular! 1 puan farkla...
        Evine gidiyordu... Döverek öldürdüler!
        Evine gidiyordu... Döverek öldürdüler!
        Enflasyon %40'ın altında! Faiz ne olur
        Enflasyon %40'ın altında! Faiz ne olur
        Cenazesine de katılmış! Kocasını damadına öldürttü!
        Cenazesine de katılmış! Kocasını damadına öldürttü!
        Dünyanın en büyük buzdağı Atlantik'te karaya oturdu
        Dünyanın en büyük buzdağı Atlantik'te karaya oturdu
        Şiddet davası
        Şiddet davası
        Fırtına ve toz taşınımı etkili olacak...
        Fırtına ve toz taşınımı etkili olacak...
        Süleymaniye Camii’nin mimarisindeki gizli detaylar
        Süleymaniye Camii’nin mimarisindeki gizli detaylar
        Telefonu yastık altına koymak zararlı mı?
        Telefonu yastık altına koymak zararlı mı?
        Dövme mürekkebi, lenf ve cilt kanseri riskini artırıyor
        Dövme mürekkebi, lenf ve cilt kanseri riskini artırıyor

        Benzer Haberler

        Gaziantep FK, Beşiktaş maçı hazırlıklarına başladı
        Gaziantep FK, Beşiktaş maçı hazırlıklarına başladı
        Bakan Işıkhan: Tüm vatandaşlarımız sıcak yuvalarına ve iş yerlerine kavuşan...
        Bakan Işıkhan: Tüm vatandaşlarımız sıcak yuvalarına ve iş yerlerine kavuşan...
        Depremde yıkılan cami yeniden yapıldı
        Depremde yıkılan cami yeniden yapıldı
        Dünyanın ayçiçeği yağı talebini Türk ihracatçılar karşılıyor
        Dünyanın ayçiçeği yağı talebini Türk ihracatçılar karşılıyor
        İslahiye'de jandarmadan öğrencilere "güvenli trafik" eğitimi
        İslahiye'de jandarmadan öğrencilere "güvenli trafik" eğitimi
        "Garip" isimli 6 günlük deve kuşu yavrusunun bakımını klinik personeli üstl...
        "Garip" isimli 6 günlük deve kuşu yavrusunun bakımını klinik personeli üstl...