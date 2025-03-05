Türkiye Diyanet Vakfı Pakistan'da ramazan yardımlarını sürdürüyor

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), ramazan ayı yardım programı kapsamında Pakistan idaresindeki Azad Cammu Keşmir eyaletinin başkenti Muzafferabad ile Dhirkot şehirlerinde 800 aileye gıda kolisi dağıttı.

TDV'den yapılan açıklamaya göre, Diriliş Ertuğrul dizisindeki "Osman" karakteriyle bilinen oyuncu ve Türkiye Diyanet Vakfı gönüllüsü Emre Üçtepe ile vakıf görevlileri Muzafferabad'da gerçekleştirilen organizasyon kapsamında 400 aileye gıda kolisi ve un dağıtımı gerçekleştirdi.

Program kapsamında TDV görevlileri ve gönüllüleri, eğitim desteği de sağladı.

Ayrıca 200 yetim ilkokul öğrencisine, okul çantası ve kırtasiye malzemeleri hediye edildi.

TDV ekibi, daha sonra ihtiyaç sahipleriyle iftar programında bir araya geldi.

Dhirkot şehrinin bir dağ köyünde ise 400 aileye gıda kolisi ve un dağıtımı yapıldı.

Oyuncu Üçtepe, ramazan yardımları programı kapsamında Türk milletinin emanetlerini Pakistan'a ulaştırmaktan büyük bir memnuniyet duyduğunu ifade etti.

Pakistan halkının Türkiye'ye olan sevgisini yakından gördüğünü belirten Üçtepe, "Burada Türkiye'ye ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a karşı büyük bir sevgi var. Türkiye-Pakistan kardeşliğinin ne kadar güçlü olduğu görülüyor. Geldiğimizden dolayı çok sevinçliler. Biz de bu sevgiye karşılık vermek, Ramazanın bereketini paylaşmak için buradayız." ifadelerini kullandı.

TDV Pakistan Koordinatörü Ahmet Güleç de Pakistan'ın 22 şehrinde ramazan yardım faaliyetlerinin süreceğini, hayırseverlerin emanetlerini ihtiyaç sahiplerine ulaştırmaya devam edeceklerini belirtti.