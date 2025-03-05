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        Gaziantep'te devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı

        –İslahiye ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.03.2025 - 12:08 Güncelleme: 05.03.2025 - 12:08
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        Gaziantep'te devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı
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        –İslahiye ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

        S.K (25) idaresindeki 06 CGM 266 plakalı otomobil, Atatürk Mahallesi, Güllü Höyük yolunda sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu devrildi.

        Kazada, sürücü ile birlikte otomobilde bulunan S.K (28), M.E.K (3) ve F.K (7) yaralandı.

        Yaralılar çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından İslahiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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