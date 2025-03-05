Gaziantep'te devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı

Yaralılar çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından İslahiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazada, sürücü ile birlikte otomobilde bulunan S.K (28), M.E.K (3) ve F.K (7) yaralandı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.