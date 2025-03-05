Gaziantep'te okulların 119 TÜBİTAK projesi kabul edildi

Gaziantep'ten Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu'na (TÜBİTAK) sunulan lise öğrencilerine ait 119 proje kabul edildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 4006-TÜBİTAK Bilim Fuarları Destekleme Programı 11. dönem 4006-A ve 4006-B çağrıları kapsamında yapılan başvuruların değerlendirme süreci tamamlandı.

Değerlendirme sonucunda Gaziantep'teki okullar tarafından hazırlanan 119 proje desteklenmeye hak kazandı.

Açıklamada, bu yıl Gaziantep'ten toplam 390 proje başvurusu yapıldığı ve önceki döneme göre, desteklenen proje sayısında yaklaşık iki katına çıktığı, kentte bilim ve teknolojiye verilen önemin arttığını, öğrencilerin bilimsel çalışmalara olan ilgisinin güçlendiğini ve eğitim camiasının proje tabanlı öğrenmeye büyük katkı sunduğu belirtildi.

Bilim fuarı, 17 Mart-31 Mayıs tarihleri arasında Gaziantep'teki okullarda yapılacak.