Gaziantep'te 61 bin 490 sahte markalı şampuan ele geçirildi

Gaziantep'te 61 bin 490 sahte markalı şampuan ele geçirilen operasyonda, 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığınca, kaçakçılıkla mücadeleye yönelik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirilen çalışmada, Oğuzeli ilçesinde bir depoda sahte markalı şampuan üretildiği belirlendi.

Depoya operasyon düzenleyen ekipler, 61 bin 490 sahte markalı şampuan, 7 bin 240 sahte markalı saç kremi, 1 milyon 850 bin sahte marka etiketi ve 12 bin sahte marka ambalajı ele geçirdi.

Operasyonda M.E.D. ve C.K. gözaltına alındı.