GAÜN'de "toplum, kadın ve spor" konferansı verildi

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Spor Bilimleri Fakültesi tarafından "toplum, kadın ve spor" konferansı gerçekleştirildi.

GAÜN'den yapılan açıklamaya göre, üniversitenin Spor Bilimleri Fakültesi konferans salonunda gerçekleştirilen programda kadınların iş hayatındaki başarı hikayeleri, toplumda ve spordaki yeri ele alındı.

Programa konuşmacı olarak katılan Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Zehra Ünal, kadınların dokunuşuyla hayatın her alanında olumlu değişimlerin ve iyileşmelerin yaşandığını ifade etti.

Kadınların birçok alanda var olma mücadelesine değinen Ünal, "Ne olursa olsun, hangi ortamda olursak olalım bizler kadın olarak emek vererek, sabrederek ve çalışarak toplumda var olacağız. Gençler de böyle olmalı, kendine saygısı olan insan, çalışarak var olur. Kadınların gücü ve azmiyle toplumun her alanında daha güzel yarınlar inşa edeceğimize inanıyorum." dedi.

Konferansta sporda fırsat eşitliği, kadınların başarı hikayeleri ve ampute takımlarının spor alanındaki başarıları katılımcılarla paylaşıldı.