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        Gaziantep'teki bazı protokol üyelerinden 8 Mart mesajı

        Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Fatma Şahin ve AK Parti Gaziantep Milletvekili Derya Bakbak, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.03.2025 - 14:49 Güncelleme: 07.03.2025 - 14:49
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        Gaziantep'teki bazı protokol üyelerinden 8 Mart mesajı
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        Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Fatma Şahin ve AK Parti Gaziantep Milletvekili Derya Bakbak, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Başkan Şahin, mesajında, kadınların geleceği toplumun mimarı olduklarını ve geleceği inşa ettiklerini belirtti.

        Güçlü toplumların, güçlü kadınlardan oluşacağını anlatan Şahin, şunları kaydetti:

        "Gaziantep Büyükşehir Belediyesi olarak, kadınlarımızın, hayatın tüm alanlarında daha etkin olmalarını sağlayacak şartları hazırlamaya ve her türlü ayrımcılığa karşı mücadele etmeye devam edeceğiz. Biz her bir kadın tek başına da çok güçlü olduğumuz gibi, bir arada muazzam bir güce, iradeye sahibiz. Bu farkındalık gününün aracılığı ile bir kez daha yaşamlarımızın her anına anlam katan kadınlarımıza yönelik şiddet ve ayrımcılığın son bulduğu, her günü bir önceki günden inançlı, gayretli, güçlü bir hayat, bir dünya kurabilmek dileğiyle, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutluyorum."​​​​​​​

        AK Parti Gaziantep Milletvekili Derya Bakbak da 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü kutladı.

        Geleceği şekillendirirken başarılı olabilmek için kadınların emeğinin, bakış açısının ve varlığının olmasını gerektiğini belirten Bakbak, "Türkiye Yüzyılı'nda kadınlarımızla el ele vererek demokrasimizi, ekonomimizi güçlendirecek, vatanımızın bütünlüğü, milletimizin istikbali için değişime ve dönüşüme kadınlarımızla öncülük edeceğiz.” ifadesini kullandı.

        Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu da, Türk Kadının, Cumhuriyet döneminde kültürel birlikteliklerle hak ettiği yeri aldığını dile getirerek bu başarısını günümüzde de devam ettireceği değerlendirmelerinde bulundu.

        Gaziantep Genç İş İnsanları Derneği (GAGİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Yiğitcan Konukoğlu da, daha adil ve eşit bir dünya için dayanışmanın önemini bir kez daha vurguladıklarını, 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü kutladığını ifade etti.

        GAGİAD Kadınlar Kurulu Başkanı Deniz Yüksel Konukoğlu ise 8 Mart Dünya Kadınlar Gününün, tüm kadınlar için umut, dayanışma ve güç birliği getirmesini dilediklerini aktardı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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