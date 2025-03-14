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        Gaziantep'te genç çiftler yaşlı çiftlerle buluşturuldu

        Gaziantep'te evlilik kredisi çeken genç çiftler, 50 yılı deviren yaşlı çiftlerle buluşturuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.03.2025 - 10:45 Güncelleme: 14.03.2025 - 10:45
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        Gaziantep'te genç çiftler yaşlı çiftlerle buluşturuldu
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        Gaziantep'te evlilik kredisi çeken genç çiftler, 50 yılı deviren yaşlı çiftlerle buluşturuldu.

        Vali Kemal Çeber, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nce Şahinbey Belediyesi işbirliğinde Şahinbey Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen programdaki konuşmasında, bu yılın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından aile yılı ilan edildiğini hatırlatarak, bu anlamda kentte önemli çalışmaların hayata geçirildiğini söyledi.

        Binlerce yıllık Türklük tarihinde ve Türklerin yaklaşık 1300 yıldır İslamiyet ile buluşmasında her zaman aileye değer ve öncelik verildiğini ifade eden Çeber, şöyle konuştu:

        "Ne zaman sahada mutlu huzurlu bir aile yok, orada sorun var. Bu noktada söz konusu sorunlar sadece ailevi değil, asayiş ve psikolojik olarak da karşımıza çıkıyor. Nerede mutlu huzurlu bir yuva, güzel bir aile resmi varsa, orada sağlam nesiller var. Bu tespitler genel gerçeklerden birisidir aslında."

        Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu ise belediye olarak yaptıkları çalışmalarda her zaman evlenecek gençleri desteklemek istediklerini anlattı.

        Yeni evlenen çiftlere, evlilik kredisinin yanı sıra açtıkları evlilik okuluna katılanlara 40 bin lira destek verdiklerini anımsatan Tahmazoğlu, şunları kaydetti:

        "Buradaki amacımız evliliğin doğru anlaşılması yönünde. Evlilik çok önemli bir müessese, bir buzdolabı bile alsak kullanma kılavuzuna bakıyoruz. Evliliğe gençlerimiz hazırlanmadan giriyorlar. Bunu ortadan kaldırmak ve daha iyi bir iletişim, evlilik için projeyi 15 yıldır sürdürüyoruz. Evlilikteki tecrübe paylaşımını da bu anlamda değerli buluyoruz."

        - Tecrübe paylaşımı

        60 yıllık evli olan Abdülkadir Ekmekçi ise eşi Nimet'e, her zaman sevgiyle yaklaştığını, çoğu zaman ona gül alıp getirdiğini, zaman zaman komşularının eşlerinin onu kıskandığını, erkeklerin gelip bu durumdan sitem ettiğini dile getirdi.

        Ekmekçi, evliliği boyunca eşiyle birbirine hiçbir zaman yalan söylemediklerinin altını çizerek, "Gençlere en önemli tavsiyem budur, 60 yıl boyunca biz birbirimize yalan söylemedik, her şeyi birbirimize hakkıyla doğruları anlattık ve birbirimize saygılı olduk" diye konuştu.

        52 yıllık evli Ali ve Mine Yavuz ise görücü usulü evlendiklerini, evlenmeden önce birbirlerini hiç görmediklerini, karşılıklı sevgi ve saygı içerisinde mutlu bir evlilik sürdürdüklerini anlattı.

        Mine Yavuz, "Her gün acı yenmez, her gün tatlı da yenmez" diyerek evliliğin içerisinde inişli çıkışlı zamanların olabileceğinden ve çiftlerin birbirini idare etmesi gerektiğinden bahsetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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