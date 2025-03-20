Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri

        Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar, Gaziantepli sanayicilerle buluştu

        Ziraat Bankası Genel Müdürü ve Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Alpaslan Çakar, Gaziantep Sanayi Odası'nda (GSO) iş insanlarıyla bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.03.2025 - 17:20 Güncelleme: 20.03.2025 - 17:46
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar, Gaziantepli sanayicilerle buluştu
        ABONE OL

        Ziraat Bankası Genel Müdürü ve Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Alpaslan Çakar, Gaziantep Sanayi Odası'nda (GSO) iş insanlarıyla bir araya geldi.

        GSO'dan yapılan açıklamaya göre, Çakar beraberindeki heyetle, GSO Konferans Salonu'nda düzenlenen programdaki konuşmasında, kentte olmaktan memnuniyet duyduğunu belirtti.

        Ziraat Bankası olarak ülkenin en köklü ve güçlü bankası olduklarını kaydeden Çakar, "Reel sektörün üretim, yatırım, ihracat ve istihdamda elde ettiği ve edeceği başarıları bizler de ülkemiz adına çok önemli kazanımlar olarak görüyoruz. Ülkemiz ekonomisi için çok önemli bir şehir konumunda olan Gaziantep'te de reel sektörün destekçisi olmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

        GSO Meclis Başkanı Adil Sani Konukoğlu da herkesin Türkiye için fedakarca çalışması gerektiği bir dönemde olduklarını ifade ederek, "Özveriyle çalışan firmalarımıza yönelik sağlanan ve bundan sonraki süreçte de sağlanacak finansman desteği, üretim, istihdam ve ihracatımızın sürdürülebilirliği için büyük önem taşımaktadır. Bankacılık ve reel sektör birlikte yürümesi gereken yapılardır ve Ziraat Bankası'nın bu noktada sunduğu imkanlar çok değerlidir." değerlendirmesinde bulundu.

        GSO Başkanı Adnan Ünverdi ise Ziraat Bankası heyeti ile gerçekleştirdikleri toplantının önemli bir fırsat olduğunu kaydederek, şu ifadelere yer verdi:

        "Özellikle bu dönemde tüm bankalarımızdan aynı yaklaşımı bekliyoruz. Çünkü reel sektör ve finans sektörü işbirliği içinde olmak ve beraber hareket etmek durumundadır. Ülkemiz için var gücü ile çalışan firmalarımız, tüm koşullara rağmen yatırıma, üretime, ihracata, istihdama azami katkıyı yapmaya devam etmektedir. Ziyaretleri için Sayın Alpaslan Çakar'a ve beraberindeki heyete teşekkür ediyorum."

        Ziyaret kapsamında bankacılık sistemi ve kredi maliyetlerindeki güncel durum ile sanayi ve üretim konularında istişarelerde bulunuldu.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Murat Ongun'un mal varlığına el konuldu
        Murat Ongun'un mal varlığına el konuldu
        AK Partili Çelik: Değerlendirecek olan siyasiler değil
        AK Partili Çelik: Değerlendirecek olan siyasiler değil
        Sosyal medya ve internet erişim problemi sürüyor
        Sosyal medya ve internet erişim problemi sürüyor
        20 Mart 2025: Bugün ne oldu?
        20 Mart 2025: Bugün ne oldu?
        87 şüphelinin ifade işlemleri başladı
        87 şüphelinin ifade işlemleri başladı
        Ünlü yönetmen hayatını kaybetti
        Ünlü yönetmen hayatını kaybetti
        Bakan Fidan: Suriye içinde bütünlük sağlanacaktır
        Bakan Fidan: Suriye içinde bütünlük sağlanacaktır
        Yedi bölgede kariyer sezonu!
        Yedi bölgede kariyer sezonu!
        Öldüren yumruğa istenen ceza belli oldu!
        Öldüren yumruğa istenen ceza belli oldu!
        Milli Takım A Ligi aşkına sahada!
        Milli Takım A Ligi aşkına sahada!
        Kan donduran olay! Babasını uyurken katletti!
        Kan donduran olay! Babasını uyurken katletti!
        Yaşlı yolcuya hakaret etti... Metrodan attılar!
        Yaşlı yolcuya hakaret etti... Metrodan attılar!
        Doğal magnezyum deposu 11 meyve!
        Doğal magnezyum deposu 11 meyve!
        "Lucas ile sevgili değiliz"
        "Lucas ile sevgili değiliz"
        Dişi çekildikten sonra kanaması durdurulamayan Toprak öldü
        Dişi çekildikten sonra kanaması durdurulamayan Toprak öldü
        Talisca'da yoğun mesai!
        Talisca'da yoğun mesai!
        "ABD, Türkiye'nin Gazprombank muafiyetini uzattı"
        "ABD, Türkiye'nin Gazprombank muafiyetini uzattı"
        Fenerbahçe için sürpriz iddia!
        Fenerbahçe için sürpriz iddia!
        TCMB'den döviz açıklaması
        TCMB'den döviz açıklaması
        Hızlı ve büyük problemlerle yaşlanıyoruz
        Hızlı ve büyük problemlerle yaşlanıyoruz

        Benzer Haberler

        Gaziantep'te iftara yetişemeyenlere kumanya ikramı
        Gaziantep'te iftara yetişemeyenlere kumanya ikramı
        Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Şahin Nizip'te iftar programına katıl...
        Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Şahin Nizip'te iftar programına katıl...
        Gaziantep'te depremzedelere "yerinde dönüşüm" için 1 milyar 344 milyon lira...
        Gaziantep'te depremzedelere "yerinde dönüşüm" için 1 milyar 344 milyon lira...
        Üzerine gazbeton devrilen inşaat işçisi öldü
        Üzerine gazbeton devrilen inşaat işçisi öldü
        Gaziantep'te belediyenin yaptığı 100 konut yetimlere tahsis edilecek
        Gaziantep'te belediyenin yaptığı 100 konut yetimlere tahsis edilecek
        Gaziantep'te marketlerde fiyat etiketi denetimi yapıldı
        Gaziantep'te marketlerde fiyat etiketi denetimi yapıldı