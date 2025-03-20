Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar, Gaziantepli sanayicilerle buluştu

Ziraat Bankası Genel Müdürü ve Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Alpaslan Çakar, Gaziantep Sanayi Odası'nda (GSO) iş insanlarıyla bir araya geldi.

GSO'dan yapılan açıklamaya göre, Çakar beraberindeki heyetle, GSO Konferans Salonu'nda düzenlenen programdaki konuşmasında, kentte olmaktan memnuniyet duyduğunu belirtti.

Ziraat Bankası olarak ülkenin en köklü ve güçlü bankası olduklarını kaydeden Çakar, "Reel sektörün üretim, yatırım, ihracat ve istihdamda elde ettiği ve edeceği başarıları bizler de ülkemiz adına çok önemli kazanımlar olarak görüyoruz. Ülkemiz ekonomisi için çok önemli bir şehir konumunda olan Gaziantep'te de reel sektörün destekçisi olmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

GSO Meclis Başkanı Adil Sani Konukoğlu da herkesin Türkiye için fedakarca çalışması gerektiği bir dönemde olduklarını ifade ederek, "Özveriyle çalışan firmalarımıza yönelik sağlanan ve bundan sonraki süreçte de sağlanacak finansman desteği, üretim, istihdam ve ihracatımızın sürdürülebilirliği için büyük önem taşımaktadır. Bankacılık ve reel sektör birlikte yürümesi gereken yapılardır ve Ziraat Bankası'nın bu noktada sunduğu imkanlar çok değerlidir." değerlendirmesinde bulundu.

GSO Başkanı Adnan Ünverdi ise Ziraat Bankası heyeti ile gerçekleştirdikleri toplantının önemli bir fırsat olduğunu kaydederek, şu ifadelere yer verdi:

"Özellikle bu dönemde tüm bankalarımızdan aynı yaklaşımı bekliyoruz. Çünkü reel sektör ve finans sektörü işbirliği içinde olmak ve beraber hareket etmek durumundadır. Ülkemiz için var gücü ile çalışan firmalarımız, tüm koşullara rağmen yatırıma, üretime, ihracata, istihdama azami katkıyı yapmaya devam etmektedir. Ziyaretleri için Sayın Alpaslan Çakar'a ve beraberindeki heyete teşekkür ediyorum."

Ziyaret kapsamında bankacılık sistemi ve kredi maliyetlerindeki güncel durum ile sanayi ve üretim konularında istişarelerde bulunuldu.