Gaziantep'te 2 otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
F.K. (48) idaresindeki 27 AUK 226 plakalı otomobil, Güllühöyük Mahallesi'nden şehir merkezine seyir halindeyken Hatay-Nurdağı kara yolundaki kavşakta A.M.C. (24) yönetimindeki 06 BUS 642 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada, sürücüler ile araçlarda bulunan M.E. (20) ve M.C.Ö. (24) yaralandı.
Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince İslahiye Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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