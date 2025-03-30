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        Halk oyunları öğretmenler aracılığıyla gelecek kuşaklara aktarılacak

        YUSUF ORAK - Gaziantep'te hayata geçirilen "Öğreten Adımlar Projesi" kapsamında horon, zeybek, halay ve seymen gibi halk oyunları eğitimi almaya başlayan 500 öğretmenle halk oyunlarının genç kuşaklara ulaştırılması hedefleniyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.03.2025 - 11:04 Güncelleme: 30.03.2025 - 11:04
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        Halk oyunları öğretmenler aracılığıyla gelecek kuşaklara aktarılacak
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        YUSUF ORAK - Gaziantep'te hayata geçirilen "Öğreten Adımlar Projesi" kapsamında horon, zeybek, halay ve seymen gibi halk oyunları eğitimi almaya başlayan 500 öğretmenle halk oyunlarının genç kuşaklara ulaştırılması hedefleniyor.

        Gaziantep Üniversitesinin ev sahipliğinde Gençlik ve Spor ile İl Milli Eğitim müdürlükleri işbirliğiyle yürütülen proje doğrultusunda öğretmenlere horon, zeybek, halay ve seymen oyunları öğretiliyor.

        Eğitim alan 500 öğretmen, öğrendiklerini kendi okullarında öğrencilerine aktararak halk oyunlarının yaşatılmasına katkı sağlıyor.

        Proje koordinatörü Göktuğ Akdoğan, AA muhabirine, Gaziantep'teki öğretmenlerin hem sosyalleşebileceği bir alan oluşturma hem de kişisel gelişimlerini destekleyip mesleklerindeki verimi artırmak adına projeyi hayata geçirdiklerini söyledi.

        Gençlik ve Spor ile İl Milli Eğitim müdürlüklerinden destek alarak projeyi kent geneline yaymaya özen gösterdiklerini anlatan Akdoğan, "Öğretmenlerimiz Gaziantep'e geldiklerinde hem sosyalleşebilecekleri hem de kültürümüzün en önemli yapı taşlarından biri olan halk oyunlarımızı gelecek nesillere aktarabilecekleri bir proje tasarladık. Bu proje sayesinde öğretmenlerimize bir yıl boyunca farklı yörelerin oyunlarını öğretiyoruz." dedi.

        - Sahne alacaklar

        Akdoğan, verilen eğitimlerle unutulmaya yüz tutmuş halk oyunlarını öğretmenler aracılığıyla çocuklara aktarmayı hedeflediklerini vurgulayan Akdoğan, şöyle konuştu:

        "Bu kapsamda eğitime katılan öğretmenlerimiz önemli misyon üstleniyor. Onlar sayesinde binlerce öğrencimize halk oyunlarını öğretiyoruz. Eğitim alan öğretmenler, yıl sonunda yaklaşık 250 kişinin sahneye çıktığı coşkulu bir gösteriyle halk oyunlarımızı sergileyecek."

        Projeye katılan öğretmenler ise uygulamadan memnuniyetlerini dile getirdi.

        Okul Öncesi Öğretmeni Fadime Akar, kente ilk atandığında meslektaşı aracılığıyla projeden haberdar olduğunu anlattı.

        Hem sosyalleşmek hem de kültürel etkinliklerle daha fazla hemhal olmak için projeye dahil olduğunu aktaran Akar, projeden çok memnun olduğunu, en kısa sürede öğrendiklerini öğrencilerine aktarmak için sabırsızlandığını ifade etti.

        Matematik Öğretmeni Hatice Tektaş ise halk oyunları eğitiminin oldukça güzel geçtiğine değinerek, "İlk geldiğimde karşılaştığım kalabalık beni şaşırttı. Burada 6 farklı yörenin halk oyunlarının eğitimini alıyoruz ve yıl sonunda bu oyunları sahneleyeceğiz. Bunun heyecanını yaşıyorum." şeklinde konuştu.

        Fen Bilgisi Öğretmeni Zümrüt Altundağ ise İzmir'den Gaziantep'e atandığını belirterek, şunları söyledi:

        "Projeye katıldığımda inanılmaz bir atmosferle karşılaştım. Her derse büyük keyifle geliyorum. Antep yöresinden zeybeğe, halaydan Bingöl ve Diyarbakır yörelerinin oyunlarına kadar çok farklı danslarla tanışma fırsatım oldu. En büyük hedefim, öğrendiklerimi öğrencilerime aktararak onların da bu kültürel mirasın bir parçası olmasını sağlamak."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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