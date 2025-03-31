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        Gaziantep'te tarihi eser niteliğinde 105 sikke ele geçirildi

        Gaziantep'te, tarihi eser niteliğindeki 105 sikkeyle yakalanan şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.03.2025 - 11:47 Güncelleme: 31.03.2025 - 11:51
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        Gaziantep'te tarihi eser niteliğinde 105 sikke ele geçirildi
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        Gaziantep'te, tarihi eser niteliğindeki 105 sikkeyle yakalanan şüpheli gözaltına alındı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde tarihi eser kaçakçılığına yönelik çalışma başlattı.

        Ekipler, tarihi eser kaçakçılığı yaptığı tespit edilen ve Şahinbey ilçesinde ikamet eden A.Ö'nün üzerinde yaptığı aramada 105 tarihi eser niteliğinde sikke ve metal obje ele geçirildi.

        Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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