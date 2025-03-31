Gaziantep'te tarihi eser niteliğinde 105 sikke ele geçirildi

Ekipler, tarihi eser kaçakçılığı yaptığı tespit edilen ve Şahinbey ilçesinde ikamet eden A.Ö'nün üzerinde yaptığı aramada 105 tarihi eser niteliğinde sikke ve metal obje ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde tarihi eser kaçakçılığına yönelik çalışma başlattı.

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