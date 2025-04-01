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        Gaziantep turizmde "çifte bayram" yaşıyor

        Güneydoğu'nun tarihi mekanları ve gastronomisiyle önde gelen kentlerinden Gaziantep'te turizm yoğunluğu yaşanıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.04.2025 - 13:37 Güncelleme: 01.04.2025 - 14:08
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        Gaziantep turizmde "çifte bayram" yaşıyor
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        Güneydoğu'nun tarihi mekanları ve gastronomisiyle önde gelen kentlerinden Gaziantep'te turizm yoğunluğu yaşanıyor.

        UNESCO'nun gastronomi alanında "Yaratıcı Şehirler Ağı"na dahil ettiği kent, bayram tatili nedeniyle Türkiye'nin dört bir yanından gelen misafirlerini ağırlıyor.

        Gaziantep Kalesi ve çevresi ile Bakırcılar Çarşısı, Almacı Pazarı, tarihi Tahmis Kahvesi'nin bulunduğu alanlarda turizm yoğunluğu yaşanıyor.

        Gastronomisi ve tarihi mekanlarıyla öne çıkan kent, turizmde adeta çifte bayram yaşıyor.

        Acante sorumlusu Gül Er, AA muhabirine, GAP'a sürekli tur düzenlediklerini belirterek, "Her geldiğimde çok severek geziyorum. Yine bu bayram 50 kişilik grupla geldik. Gaziantep'i, Şanlıurfa'yı çok seviyoruz. Herkes çok memnun ama en çok da yemeklerini merak ediyorlar." diye konuştu.

        Kente gelen turistlerden Neşe Koçanalı da Gaziantep'e ikinci kez geldiğini ve çok sevdiğini ifade ederek, kentin çok kültürlü bir şehir olduğunu ve görülecek birçok yeri olduğunu kaydetti.

        Tarihi Tahmis Kahvesi işletmecisi Selim Bağcı ise her bayram olduğu gibi bu bayram da yoğunluk yaşandığını ifade ederek, "Bayramın üçüncü gününde sokaklar cıvıl cıvıl." dedi.

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        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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