Gaziantep turizmde "çifte bayram" yaşıyor

Güneydoğu'nun tarihi mekanları ve gastronomisiyle önde gelen kentlerinden Gaziantep'te turizm yoğunluğu yaşanıyor.

UNESCO'nun gastronomi alanında "Yaratıcı Şehirler Ağı"na dahil ettiği kent, bayram tatili nedeniyle Türkiye'nin dört bir yanından gelen misafirlerini ağırlıyor.

Gaziantep Kalesi ve çevresi ile Bakırcılar Çarşısı, Almacı Pazarı, tarihi Tahmis Kahvesi'nin bulunduğu alanlarda turizm yoğunluğu yaşanıyor.

Gastronomisi ve tarihi mekanlarıyla öne çıkan kent, turizmde adeta çifte bayram yaşıyor.

Acante sorumlusu Gül Er, AA muhabirine, GAP'a sürekli tur düzenlediklerini belirterek, "Her geldiğimde çok severek geziyorum. Yine bu bayram 50 kişilik grupla geldik. Gaziantep'i, Şanlıurfa'yı çok seviyoruz. Herkes çok memnun ama en çok da yemeklerini merak ediyorlar." diye konuştu.

Kente gelen turistlerden Neşe Koçanalı da Gaziantep'e ikinci kez geldiğini ve çok sevdiğini ifade ederek, kentin çok kültürlü bir şehir olduğunu ve görülecek birçok yeri olduğunu kaydetti.