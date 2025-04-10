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        İslahiye İlçe Emniyet Müdürü Taşkır, koltuğunu öğrenciye devretti

        İslahiye İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Taşkır, Türk Polis Teşkilatının 180. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası dolayısıyla koltuğunu öğrenciye devretti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.04.2025 - 12:39 Güncelleme: 10.04.2025 - 12:41
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        İslahiye İlçe Emniyet Müdürü Taşkır, koltuğunu öğrenciye devretti
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        İslahiye İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Taşkır, Türk Polis Teşkilatının 180. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası dolayısıyla koltuğunu öğrenciye devretti.

        İslahiye 13 Kasım Ortaokulu öğrencileri ve Kaymakam Mehmet Soylu, beraberinde askeri erkan ve daire amirleriyle Türk Polis Teşkilatının 180. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftasını kutladı.

        İlçe Emniyet Müdürü Taşkır, ortaokul öğrencisi Mustafa Duman'a koltuğunu devretti.

        Duman, polis telsizinden görev başındaki polislere anons yaptı.

        Öğrenciler daha sonra İlçe Emniyet Müdürlüğü önünde protokol ile hatıra fotoğrafı çekildi.

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        Galeri

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