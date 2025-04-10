İslahiye İlçe Emniyet Müdürü Taşkır, koltuğunu öğrenciye devretti

Öğrenciler daha sonra İlçe Emniyet Müdürlüğü önünde protokol ile hatıra fotoğrafı çekildi.

İslahiye 13 Kasım Ortaokulu öğrencileri ve Kaymakam Mehmet Soylu, beraberinde askeri erkan ve daire amirleriyle Türk Polis Teşkilatının 180. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftasını kutladı.

İslahiye İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Taşkır, Türk Polis Teşkilatının 180. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası dolayısıyla koltuğunu öğrenciye devretti.

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