Araban'da devrilen otomobildeki çift yaralandı
Gaziantep'in Araban ilçesinde devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı.
Gaziantep'in Araban ilçesinde devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı.
Gülten Y. idaresindeki 27 AJA 51 plakalı otomobil, ilçeye bağlı kırsal Körhacıobası Mahallesi Karasu Köprüsü yakınlarında yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı.
Devrilen otomobildeki sürücü ile araçta bulunan eşi Mehmet Sırrı Y. yaralandı.
Yaralanan çift, ambulansla Araban Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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