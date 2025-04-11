Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri

        Araban'da devrilen otomobildeki çift yaralandı

        Gaziantep'in Araban ilçesinde devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.04.2025 - 15:27 Güncelleme: 11.04.2025 - 15:27
        ABONE OL
        ABONE OL
        Araban'da devrilen otomobildeki çift yaralandı
        ABONE OL

        Gaziantep'in Araban ilçesinde devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı.

        Gülten Y. idaresindeki 27 AJA 51 plakalı otomobil, ilçeye bağlı kırsal Körhacıobası Mahallesi Karasu Köprüsü yakınlarında yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı.

        Devrilen otomobildeki sürücü ile araçta bulunan eşi Mehmet Sırrı Y. yaralandı.

        Yaralanan çift, ambulansla Araban Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Minguzzi ailesini tehdit eden şüpheliler adliyede
        Minguzzi ailesini tehdit eden şüpheliler adliyede
        Şişli'deki dehşetin ayrıntıları ortaya çıktı!
        Şişli'deki dehşetin ayrıntıları ortaya çıktı!
        "Yatırımı kolaylaştırmak için prosedürler serbestleştirilmeli"
        "Yatırımı kolaylaştırmak için prosedürler serbestleştirilmeli"
        Okan Buruk kararını verdi!
        Okan Buruk kararını verdi!
        Çin'den ABD'ye yeni misilleme
        Çin'den ABD'ye yeni misilleme
        Bakan Şimşek'ten Özgür Özel'e: Yalan söylemek yakışmıyor
        Bakan Şimşek'ten Özgür Özel'e: Yalan söylemek yakışmıyor
        Heyecanla halı sahaya gitti... Kahreden maç!
        Heyecanla halı sahaya gitti... Kahreden maç!
        İmamoğlu davası 16 Haziran'a ertelendi
        İmamoğlu davası 16 Haziran'a ertelendi
        59 öğrenci daha tahliye edildi
        59 öğrenci daha tahliye edildi
        New York neden 'uyumayan şehir' olarak anılıyor?
        New York neden 'uyumayan şehir' olarak anılıyor?
        Direksiyonda kalp krizi! Kaza yaptı, hayatını kaybetti
        Direksiyonda kalp krizi! Kaza yaptı, hayatını kaybetti
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Sivas 11'i netleşiyor!
        Sivas 11'i netleşiyor!
        Osimhen'in maliyeti el yakıyor!
        Osimhen'in maliyeti el yakıyor!
        New York'ta helikopter nehre düştü!
        New York'ta helikopter nehre düştü!
        Kadına tecavüz edip boğdular! İstanbul'da vahşet!
        Kadına tecavüz edip boğdular! İstanbul'da vahşet!
        Köftede zararlı bakteri bulunmuştu: Şenpiliç'ten açıklama geldi
        Köftede zararlı bakteri bulunmuştu: Şenpiliç'ten açıklama geldi
        Köftede deri ve sakatat çıktı
        Köftede deri ve sakatat çıktı
        Fenerbahçe'den yabancıya hisse satışı
        Fenerbahçe'den yabancıya hisse satışı
        Savaş mağduru Ukraynalı çocuğa Türkiye'de kulak yapılacak
        Savaş mağduru Ukraynalı çocuğa Türkiye'de kulak yapılacak

        Benzer Haberler

        Gaziantep'te çimento yüklü tırın çarptığı motosikletin sürücüsü yaralandı
        Gaziantep'te çimento yüklü tırın çarptığı motosikletin sürücüsü yaralandı
        Gaziantep'te iki otomobilin çarpıştığı kazada yaralanan kişi hastanede haya...
        Gaziantep'te iki otomobilin çarpıştığı kazada yaralanan kişi hastanede haya...
        'Dur' ihtarına uymayan sürücü, otomobiliyle ters yöne girdi
        'Dur' ihtarına uymayan sürücü, otomobiliyle ters yöne girdi
        Gaziantep'te otomobille hafif ticari araç çarpıştı: 2 ölü, 2 yaralı
        Gaziantep'te otomobille hafif ticari araç çarpıştı: 2 ölü, 2 yaralı
        Türk tekstil sektöründen yılın ilk çeyreğinde 2,4 milyar dolarlık ihracat
        Türk tekstil sektöründen yılın ilk çeyreğinde 2,4 milyar dolarlık ihracat
        Gaziantep'teki trafik kazasında 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
        Gaziantep'teki trafik kazasında 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı