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        Gaziantep'te 25 kişinin öldüğü apartmana ilişkin 3 müteahhide 16 yıl hapis

        Gaziantep'te depremlerde 25 kişinin öldüğü Pamukkale Sitesi A Blok'a ilişkin davada, binanın 3 müteahhidi 16 yıl 3'er ay hapis cezasına çarptırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.04.2025 - 20:17 Güncelleme: 11.04.2025 - 20:17
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        Gaziantep'te 25 kişinin öldüğü apartmana ilişkin 3 müteahhide 16 yıl hapis
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        Gaziantep'te depremlerde 25 kişinin öldüğü Pamukkale Sitesi A Blok'a ilişkin davada, binanın 3 müteahhidi 16 yıl 3'er ay hapis cezasına çarptırıldı.

        Gaziantep 10. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, sanıklardan Atilla Gökçek ile Yusuf Alageyik tutuklu bulundukları cezaevinden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi üzerinden bağlandı.

        Taraf avukatların hazır bulunduğu duruşmaya tutuksuz sanık Sadık Doğan katılmadı. Sanıklar Gökçek ve Alageyik, önceki savunmalarını tekrar ederek suçsuz olduklarını öne sürdü.

        Görüşü sorulan cumhuriyet savcısı, sanıkların cezalandırılmasını istedi.

        Mahkeme heyeti, 3 sanığa da "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 16 yıl 3 ay hapis verdi.

        Tutuklu sanıkların mevcut hallerinin devamına karar veren heyet, tutuksuz sanık Sadık Doğan hakkında tutuklamaya yönelik yakalama emri çıkarılmasına hükmetti.

        Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde yıkılan ve 25 kişinin öldüğü apartmana ilişkin 3 sanık hakkında hazırlanan iddianamede, binanın taşıyıcı elemanlarından elektrik tesisat boruları geçirildiği, statik projede yazan temel derinliklerine uyulmadığı, temel işçiliğinin kötü olduğu, beton sınıfının ve bazı donatıların yönetmeliklerdeki standartları sağlamadığı yer almıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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