Futbol: Trendyol Süper Lig
Stat:GaziantepBüyükşehir
Hakemler: Ali Şansalan, Murat Ergin Gözütok, Gökhan Barcın
Gaziantep FK: Mustafa Burak Bozan (Dk. 46 Dioudis), Semih Güler, Bruno Viana, Husic (Dk. 46 Emre Taşdemir), Ogün Özçiçek, Ndiaye, Maxim (Dk. 83 Furkan Soyalp), Sorescu, Okereke (Dk. 90+4 Ertuğrul Ersoy), Boateng, Halil Dervişoğlu (Dk. 71 Daubin)
Atakaş Hatayspor: Bekaj, Cemali Sertel (Dk. 83 Cengiz Demir), Calvo, Kilama, Recep Burak Yılmaz (Dk. 71 Kamil Ahmet Çörekçi), Abdulkadir Parmak, Görkem Sağlam, Bamgboye (Dk. 76 Fernandes), Boutobba, Strandberg, Aboubakar (Dk. 83 Okoronkwo)
Goller: Dk. 38 Aboubakar (Atakaş Hatayspor), Dk. 45+3 Boateng, Dk. 59 Halil Dervişoğlu (Gaziantep FK)
Sarı kartlar: Dk. 28 Cemali Sertel, Dk. 31 Recep Burak Yılmaz, Dk. 47 Abdulkadir Parmak, Dk. 80 Görkem Sağlam (Atakaş Hatayspor), Dk. 44 Husic (Gaziantep FK)
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