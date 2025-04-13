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        Gaziantep FK-Hatayspor maçının ardından

        Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında evinde Atakaş Hatayspor'u 2-1 mağlup eden Gaziantep FK'nin teknik direktörü Selçuk İnan, zor bir maç olmasına rağmen oyuncularının 90 dakika mücadeleyi bırakmadığını söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.04.2025 - 19:05 Güncelleme: 13.04.2025 - 19:05
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        Gaziantep FK-Hatayspor maçının ardından
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        Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında evinde Atakaş Hatayspor'u 2-1 mağlup eden Gaziantep FK'nin teknik direktörü Selçuk İnan, zor bir maç olmasına rağmen oyuncularının 90 dakika mücadeleyi bırakmadığını söyledi.

        İnan, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, karşılaşmanın zor geçeceğini bildiklerini ve buna göre çalıştıklarını anlattı.

        Hatayspor'un kazanmaktan başka çaresi olmadığını ve ofansif olarak önemli işler yaptıklarını belirten İnan, "Bunu biliyorduk ve buna göre hazırladık. Defansif anlamda zaaflarına çalıştık ve fazlasıyla pozisyon bulduk. Geriye düşmemize rağmen maçı çevirmesini bildik, zor bir maçtı, buna rağmen oyuncularımız 90 dakika boyunca gol için pozisyon üretmeye çalıştı. Hepsini bu yüzden tebrik ediyorum." dedi.

        - "Hedefim Başakşehir maçını kazanmak"

        Bu maçın kendileri için bir eşik olduğunu dile getiren İnan, bundan sonraki her maçın koyacakları hedefi belirleyeceğine değinerek, şunları kaydetti:

        "Başakşehir maçı deplasmanda çok zor bir maç olacak ama hedef maçımız, oraya kazanmak için gideceğiz inşallah kazanırız. Takımımızın bu gücü var, doğru oyunu oynarsak ve bugünkü gibi maçı bu kadar istersek kazanırız. Sezon başından beri hep söylüyorum bu takım zor şartlarda kuruldu. Ligin bu zamanında bu durumda olmak takımım adına beni gururlandırıyor. Bugünden sonra her kazandığımız maçtan sonra önümüze bir hedef koyabiliriz. Şu an benim hedefim Başakşehir maçını kazanmak."

        İnan, çok fazla pozisyona girdiklerini ve 2-1'in tehlikeli bir skor olduğunu, oyuncuların bugün günlerinde olmadığını, kaçırdıkları pozisyonlarla bireysel becerilerini gösteremediklerini sözlerine ekledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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