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        Gaziantep'te rezerv alanında hırsızlık yapan 6 kişi tutuklandı

        Gaziantep'in Nurdağı ilçesindeki rezerv alanı inşaatından elektrik kablosu ve inşaat malzemesi çaldıkları tespit edilen 7 şüpheliden 6'sı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.04.2025 - 11:22 Güncelleme: 16.04.2025 - 11:34
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        Gaziantep'te rezerv alanında hırsızlık yapan 6 kişi tutuklandı
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        Gaziantep'in Nurdağı ilçesindeki rezerv alanı inşaatından elektrik kablosu ve inşaat malzemesi çaldıkları tespit edilen 7 şüpheliden 6'sı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

        Nurdağı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yavuz Selim Mahallesi'ndeki afetzedeler için hazırlanan rezerv alanından kablo ve inşaat malzemelerinin çalındığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

        Suç Araştırma ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar neticesinde olaya karıştığı düşünülen inşaat çalışanlarından 7 şüpheli gözaltına alındı.

        Şüphelilerin kaldıkları şantiye alanındaki yatakhanelerinde yapılan aramada, 1 ruhsatsız tabanca ve bu tabancaya ait boş şarjör, firmaya ait çeşitli inşaat malzemeleri ele geçirildi.

        İlçe Emniyet Müdürlüğünde ifadeleri alınan şüpheliler İ.Y. (23), N. K. (22), D.Y. (18), M.S. (19), İ.K. (24), İ.K. (30) ve A.S. (39) adliyeye sevk edildi.

        Şüphelilerden M.S. (19) adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, diğer 6 şüpheli tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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