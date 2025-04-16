Gaziantep'te rezerv alanında hırsızlık yapan 6 kişi tutuklandı

Şüphelilerin kaldıkları şantiye alanındaki yatakhanelerinde yapılan aramada, 1 ruhsatsız tabanca ve bu tabancaya ait boş şarjör, firmaya ait çeşitli inşaat malzemeleri ele geçirildi.

Nurdağı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yavuz Selim Mahallesi'ndeki afetzedeler için hazırlanan rezerv alanından kablo ve inşaat malzemelerinin çalındığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

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