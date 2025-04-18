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        Şahinbey Belediye Başkanı Tahmazoğlu'ndan "Turizm Haftası" mesajı

        Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, 15-22 Nisan tarihleri arasında kutlanan "Turizm Haftası" dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.04.2025 - 16:46 Güncelleme: 18.04.2025 - 16:46
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        Şahinbey Belediye Başkanı Tahmazoğlu'ndan "Turizm Haftası" mesajı
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        Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, 15-22 Nisan tarihleri arasında kutlanan "Turizm Haftası" dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Tahmazoğlu, mesajında, turizm sektörü sayesinde Türkiye'nin ve dolayısıyla Gaziantep'in dünyaya tanıtımında çok önemli mesafeler alındığını, alınmaya devam ettiğini bildirdi.

        Ülkenin kalkınmasında önemli bir yer tutan, insanların sosyal ve kültürel hayatını etkileyen turizmin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılmasının çok önemli olduğunu aktaran Tahmazoğlu, "İlimizin kültürel ve turistik değerlerinin tanıtılması her bireyin görevi olduğu gibi yerel yönetimlerin de görevi olmalıdır. Belediye olarak toplumda turizm bilincini geliştirmek, iç ve dış turizmi canlandırmak, halkın turizm hareketlerine katılımını sağlamak amacıyla kültürel mirasımıza sahip çıkarak her türlü çalışmaya destek veriyoruz." ifadelerini kullandı.

        Şahinbey ilçe sınırları içerisinde yer alan tarihi Antep evleri turizme kazandırmak için sokak sağlıklaştırma ve restorasyon çalışmaları gerçekleştirdiklerini dile getiren Tahmazoğlu, Şıh Meydanı, Mecidiye Han, Pişirici Kasteli Gümrük Hanı, Bostancı Mektebi ve Savaş Müzesi gibi tarihi alanları restore ederek kentin turizmine katkıda bulunduklarını kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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