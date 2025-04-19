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        Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı

        Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.04.2025 - 11:15 Güncelleme: 19.04.2025 - 11:15
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        Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı
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        Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda uyuşturucu satışı yapıldığı belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

        Adreslerde yapılan aramada, 795 gram eroin ve 2 hassas terazi ele geçirildi.

        Gözaltına alınan 2 şüpheli, emniyet müdürlüğündeki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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