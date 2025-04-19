Gaziantep'te suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 7 zanlı tutuklandı
Gaziantep'te suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 7 şüpheli tutuklandı.
Gaziantep'te suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 7 şüpheli tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca, suç örgütüne yönelik teknik ve fiziki takibin ardından belirlenen 6 adrese operasyon düzenlendi.
Adreslerde yapılan aramada, 13 uyuşturucu hap, bir miktar sentetik uyuşturucu, uyuşturucu kullanma aparatları ve 4 cep telefonu ele geçirildi.
Operasyonda örgüt elebaşı T.Ç. ile A.K, Y.Ç, M.T, S.Ç. H.K. ve M.K. gözaltına alındı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.