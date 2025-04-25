Gaziantep'te küflenmiş ve bozuk ürün satan 6 iş yeri 3 gün süreyle kapatıldı
Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde küflenmiş ve bozuk ürün satan 6 iş yeri 3 gün süreyle kapatıldı.
Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde küflenmiş ve bozuk ürün satan 6 iş yeri 3 gün süreyle kapatıldı.
Şahinbey Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, zabıta ekipleri, ilçe genelinde yaptığı denetimlerde bozuk ve küflenmiş gıda satışı yapan 4 iş yeri ve 2 zincir market şubesine işlem yaptı.
Toplam 6 iş yeri 3 gün süreyle kapatıldı.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, halkın güvenli ve sağlıklı gıdaya erişebilmesi için denetimleri sürdürdüklerini belirterek, "Halkımızın sağlığıyla oynanmasına asla izin vermeyeceğiz." ifadelerini kullandı.
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