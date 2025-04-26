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        Vücudundaki 5 böbrekle yaşamını sürdürüyor

        BEYZA KAYNARPUNAR - Hastalığı nedeniyle iki kez organ nakli yapılan ve bu organlar da bir süre sonra işlevsiz hale gelen 30 yaşındaki Rabia Çınarkaya'ya üçüncü kez böbrek nakledildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.04.2025 - 12:23 Güncelleme: 26.04.2025 - 12:23
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        Vücudundaki 5 böbrekle yaşamını sürdürüyor
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        BEYZA KAYNARPUNAR - Hastalığı nedeniyle iki kez organ nakli yapılan ve bu organlar da bir süre sonra işlevsiz hale gelen 30 yaşındaki Rabia Çınarkaya'ya üçüncü kez böbrek nakledildi.

        Mersin'in Tarsus ilçesinde yaşayan 30 yaşındaki Rabia Çınarkaya, 13 yaşındayken baş ağrısı ve kusma şikayetiyle hastaneye başvurdu.

        Nefrotik sendrom teşhisi konulan ve 5 yıl periton diyaliz tedavisi gören Çınarkaya'ya, 2011'de Adana Seyhan Başkent Hastanesi'nde kadavradan bağışlanan böbrek nakledildi.

        Hastalığı 2017'de nükseden Çınarkaya'ya bu kez Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde teyzesi Telli Fidanoğlu'ndan alınan böbrek takıldı.

        Geçen yıl hamilelik sürecinde böbreklerinde sorun yaşayan Çınarkaya'ya bu kez de Gaziantep Üniversitesi Kahraman Eruslu Böbrek Nakli Hastanesi'nde ablası Başak Fidanoğlu'dan alınan böbrek nakledildi.

        Çınarkaya, 18 gün süren tedavisinin ardından vücudundaki beşinci böbreğiyle yeniden sağlığına kavuşmanın mutluluğunu yaşıyor.

        - Üçüncü böbrek karın bölgesine yerleştirildi

        Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Özlem Usalan, AA muhabirine, hastaya nakledilen iki böbreğin işlev yapamaz hale gelmesi üzerine üçüncü nakli karın bölgesine gerçekleştirdiklerini anlattı.

        Nakil yapılan böbreklerin ortalama 5-10 yıl ömrü olduğunu dile getiren Usalan, şöyle konuştu:

        "Her nakil bir öncekilerden daha risklidir. Riskli olduğu için çok az merkez bunu yapıyor. Üçüncü organ nakli yapabilmek hasta için de zor. Çünkü biz ondan önce yüksek dozda antikorları alabilmek için ekstra tedavilere başlamak zorunda kalıyoruz. Sonuç çok başarılı. Biz artık eskisi kadar bu nakillerden korkmuyoruz, yeter ki verici olsun."

        - Diğer böbrekler vücuttan alınmıyor

        Üçüncü nakli yaparken işlevini yitiren böbreklerin vücutta kaldığını anlatan Usalan, diğer böbreklerin vücuda zarar vermesi durumunda alındığını, aksi takdirde alınmadığını dile getirdi.

        Usalan, bir haftada 8 nakil yaptıklarını, bunlardan birinin de Rabia Çınarkaya olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

        "Şu an beşinci böbreği taktık ve hastamızın vücudunda 5 böbrek var. Diğer böbrekleri almıyoruz. Diğer böbrekleri vücuttan alıp yerine yenisini koyduğumuzu sanıyorlar ama öyle bir durum yok. Diğer böbrekler çalışmıyor, zaten öyle olduğu için nakle ihtiyaç oldu. Rabia yılların hastası, vericisi de vardı. Hastamızı diyalize almadan naklini gerçekleştirdik ve başarılı bir nakil oldu. Rabia'yı taburcu ediyoruz."

        - "Yeniden doğmuş gibi hissediyorum"

        Ailede genetik olan rahatsızlıktan dolayı iki kardeşinin de böbrek nakli olduğunu, 17 yıldır böbrek rahatsızlığı yaşadığını ifade eden Rabia Çınarkaya, "Üçüncü nakil riskli olduğu için çoğu hastane yapmıyordu. Çok araştırdım ve bu hastaneye geldim. Çok memnunum, üçüncü defa bana hayat verdiler. Diğer böbrekleri alacaklarını düşünürken almadılar, şu an beşinci böbrekle yaşıyorum. İnşallah bu son olur, Allah kimsenin başına vermesin." diye konuştu.

        Vücudunda 5 böbrek olduğunu duyanların şaşırdığını ifade eden Çınarkaya, şunları kaydetti:

        "5 böbrekle yaşamak çok farklı geliyor insanlara ama her seferinde yeni bir hayat buluyor ve yeni güzellikler yaşadığı için çok mutlu oluyor insan. Çok mutluyum. Yeniden doğmuş gibi hissediyorum. Nakil çok önemli, hiç korkmadan organlarınızı bağışlayın. Biz hastalar için bu çok önemli. Her insan yeni bir hayatı hak eder. Ablama da çok teşekkür ederim bana tekrardan hayat verdiği için."

        Baba Cevdet Başakçı da kızı yeniden sağlığına kavuştuğu için mutlu olduğunu belirtti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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