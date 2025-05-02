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        Gaziantep'te Ortadoğu Gıda Fuarı düzenlenecek

        Gaziantep'te 7 Mayıs'ta Ortadoğu Gıda Fuarı açılacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.05.2025 - 16:38 Güncelleme: 02.05.2025 - 16:38
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        Gaziantep'te Ortadoğu Gıda Fuarı düzenlenecek
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        Gaziantep'te 7 Mayıs'ta Ortadoğu Gıda Fuarı açılacak.

        Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri, Gaziantep Sanayi Odası, Gaziantep Ticaret Odası, Gaziantep Ticaret Borsası ve Nobel Expo Fuarcılık işbirliğiyle 7-9 Mayıs'ta düzenlenecek fuar, Ortadoğu Fuar Merkezi'nde (OFM) gerçekleştirilecek.

        Fuara, Irak, İran, Suudi Arabistan, Mısır, Libya, Rusya gibi 24 ülkeden 500 firma katılacak.

        Fuarda, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bünyesinde sürdürülebilir gıda politikalarına katkı sağlamak amacıyla "Gıda Zirvesi" düzenlenecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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