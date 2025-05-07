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        Araban'da firik hasadı hazırlıkları tamamlandı

        Gaziantep'in Araban ilçesinde, firik hasadı hazırlıkları tamamlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.05.2025 - 11:48 Güncelleme: 07.05.2025 - 11:48
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        Araban'da firik hasadı hazırlıkları tamamlandı
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        Gaziantep'in Araban ilçesinde, firik hasadı hazırlıkları tamamlandı.

        Araban Ziraat Odası Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, ilçede çiftçilerin önemli gelir kaynağından biri olan firik hasadına yaklaşıldığı belirtildi.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Araban Ziraat Odası Başkanı Hasan Altun, Araban Ovası'nın bölgenin önemli hububat merkezlerinden biri olduğunu söyledi.

        Altun, "Bu yıl buğday hasat döneminde Araban Ovası’nın verimli topraklarında Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) kayıtlı 78 bin 300 dönüm alanda makarnalık sert buğday, 2 bin dönüm alanda ise ekmeklik buğday olmak üzere toplam 80 bin 300 dönüm alanda buğday kaydı bulunmaktadır." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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