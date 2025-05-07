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        Gaziantep'te "Orta Doğu Gıda ve Gıda Teknolojileri Fuarı" kapılarını açtı

        Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Çetin Ali Dönmez, verimli toprakları, dört mevsim üretim kabiliyeti, gelişmiş gıda işleme sanayisi ve dinamik girişimcileriyle Türkiye'nin bölgesel üretim ve ihracat üssü olma potansiyelinin oldukça yüksek olduğunu söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.05.2025 - 15:53 Güncelleme: 07.05.2025 - 16:04
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        Gaziantep'te "Orta Doğu Gıda ve Gıda Teknolojileri Fuarı" kapılarını açtı
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        Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Çetin Ali Dönmez, verimli toprakları, dört mevsim üretim kabiliyeti, gelişmiş gıda işleme sanayisi ve dinamik girişimcileriyle Türkiye'nin bölgesel üretim ve ihracat üssü olma potansiyelinin oldukça yüksek olduğunu söyledi.

        Gaziantep'te aralarında yurt dışından katılımcıların da olduğu 175 firma ve 220'den fazla markanın yer aldığı Orta Doğu Gıda ve Gıda Teknolojileri Fuarı başladı.

        Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) himayesinde, Gaziantep Sanayi Odası (GSO) ve Nobel Expo Fuarcılık işbirliğinde, Gaziantep Ticaret Odası (GTO), Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB) ve Gaziantep Ticaret Borsasının (GTB) desteğiyle Orta Doğu Fuar Merkezi'nde düzenlenen fuar için açılış töreni düzenlendi.

        Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Dönmez, törende yaptığı konuşmada, üretim gücü yüksek kentlerden olan Gaziantep'te olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

        Dünyada gıdada, ekonomide ve üretimde büyük bir değişim yaşandığını ifade eden Dönmez, şunları söyledi:

        "Artan nüfus, iklim krizleri, tedarik zincirindeki kırılmalar, dijital dönüşüm, gıdanın yalnızca bir ihtiyaç değil aynı zamanda stratejik bir güç olduğunu ortaya koyuyor. Gıda artık sadece üretmekle değil, sürdürülebilir, izlenebilir ve güvenilir bir şekilde üretmekle anlam kazanıyor. Türkiye bu noktada çok güçlü bir konuma sahip. Verimli topraklarımız, dört mevsim üretim kabiliyetimiz, gelişmiş gıda işleme sanayimiz ve dinamik girişimcilerimizle, bölgesel bir üretim ve ihracat üssü olma potansiyelimiz oldukça yüksek. Özellikle Gaziantep gibi şehirlerimiz bu potansiyeli pratiğe döken örnekler arasında başı çekiyor."

        - "İnovasyon artık bu sektörün ayrılmaz bir parçası"

        Dünyanın çok hızlı değiştiğini aktaran Dönmez, "Eğer bu coğrafyada büyük ülke olmak istiyorsak kesinlikle Ar-Ge ve inovasyon odaklı çalışmamız lazım. İnovasyon artık bu sektörün ayrılmaz bir parçası. AR-GE'yi üretime entegre etmemiz lazım, yeni nesil teknolojilerine yatırım yapan her firmamız rekabette bir adım öne geçecek. Burada sergilenen birçok ürün ve teknoloji bizlere bu anlamda ilham verecek ve bundan sonrası için adımlarımızı atacağız." dedi.

        Fuarın işbirliklerinin filizlendiği, yeni pazarlara açılan kapıların aralandığı bilgi ve vizyonun paylaşıldığı çok önemli bir platform olduğunu belirten Dönmez, "Burada atılacak her adım, kurulacak her bağlantı, ülkemizin sürdürülebilir kalkınmasına ve ihracat hedeflerine katkı sağlayacak. Bakanlık olarak üretimi, yatırımı, istihdamı ihracatı desteklemeye devam ediyoruz." ifadesini kullandı.

        GSO Başkanı Adnan Ünverdi ise böylesi büyük bir fuara ev sahipliği yapmaktan duyduğu memnuniyeti ifade ederek, şunları kaydetti:

        "Şehrimiz, tarıma dayalı sanayide, üretim, ihracat ve sağladığı istihdamla İstanbul’dan sonra Türkiye'de 2. sırada yer almaktadır. Gaziantep'ten geçtiğimiz yıl yapılan 10 milyar dolarlık ihracat içerisinde tarımsal sanayi ve hububat ürünleri sektörü yüzde 35,3 ile ilk sırada yer almıştır. Biz bu potansiyeli dostlarımızla 'kazan kazan' anlayışıyla yerel ve global ölçekte hep birlikte yukarıya taşımak, sektördeki yenilikleri paylaşmak ve ticari bağlarımızı geliştirmek hedefiyle bugün bu fuarı düzenliyoruz."

        Konuşmaların ardından, Bakan Yardımcısı Dönmez, Gaziantep Valisi Kemal Çeber, oda başkanları, sanayiciler ve davetliler, fuarın açılış kurdelesini kesti, ardından stantları gezdi.

        Irak, İran, Suudi Arabistan, Mısır, Libya, Rusya, Türk Cumhuriyetleri ve Afrika ülkeleri başta olmak üzere 36 ülkeden katılımcının gelmesi beklenen fuar, 3 gün sürecek.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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