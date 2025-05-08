Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri

        Türk gıda ürünlerine talep artıyor

        Türk gıda ürünlerine talep yılın ilk 4 ayında miktar bazında yüzde 5, değerde ise yüzde 5,5 arttı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.05.2025 - 10:04 Güncelleme: 08.05.2025 - 10:22
        ABONE OL
        ABONE OL
        Türk gıda ürünlerine talep artıyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Türk gıda ürünlerine talep yılın ilk 4 ayında miktar bazında yüzde 5, değerde ise yüzde 5,5 arttı.

        AA muhabirinin, Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB) verilerinden derlediği bilgiye göre, Türkiye yılın ilk 4 ayında 207 ülke ve serbest bölgeye 4 milyon 333 bin 686 ton hububat, bakliyat, yağlı tohum ve mamul ihraç etti.

        Bu ihracat karşılığında 4 milyar 179 milyon 581 bin dolar gelir elde eden sektör, ihracatını geçen yılın aynı dönemine göre miktarda yüzde 5, değerde ise yüzde 5,5 artırdı.

        En fazla ihracat yapılan bölge 1 milyar 400 milyon 996 bin dolarla Orta Doğu ülkeleri olurken, Afrika 998 milyon 735 bin dolarla ikinci, Avrupa ise 626 milyon 352 bin dolarla üçüncü sırada yer aldı.

        Sektörün ülke bazlı ihracatında 647 milyon 582 bin dolarla Irak ilk sırada bulunurken, 266 milyon 534 bin dolarla ABD ikinci, 219 milyon 53 bin dolarla Suriye üçüncü oldu.

        - Suudi Arabistan'a ihracat yüzde 63 arttı

        Geçen yılın aynı dönemine göre en fazla dış satım yapılan ülke ise Suudi Arabistan oldu. Bu ülkeye yapılan ihracat yüzde 63,3'lük artışla 158 milyon 490 bin dolara, Cezayir'e yüzde 43,8'lik artışla 161 milyon 548 bin dolara, Almanya'ya yüzde 18'lik yükselişle 143 milyon 392 bin dolara çıktı.

        - Artış, ürünlerin kalitesiyle alakalı

        Türkiye İhracatçılar Meclisi Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri Sektör Kurulu Başkanı Ahmet Tiryakioğlu, AA muhabirine, küresel gıda ticaretinde daralma yaşanırken Türkiye'nin tahıl ihracatının artmasının, düzenli alımı yapılan ürünlerin kalitesiyle ilişkili olduğunu belirtti.

        Küresel gıda ticaretinde bir yavaşlama olduğuna değinen Tiryakioğlu, "Dünyanın en büyük tahıl ithalatçısı Çin'deki talebin azalması ve büyük ihracatçılardan Brezilya'nın mısır, Rusya'nın ise arpa gibi bazı ürünlerdeki arzlarını düşürmeleri nedeniyle küresel gıda ticaretinde bir yavaşlama söz konusu. Dış ticaret iklimindeki negatif görünümün devam etmesine rağmen gıda ihracatımızın artıyor olması ürün kalitemizle de ilişkili." dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Mattia Ahmet'in katilleri 2. kez hakim karşısında
        Mattia Ahmet'in katilleri 2. kez hakim karşısında
        Resmi Gazete'de yayımlandı: AVM'ler hakkında yeni karar
        Resmi Gazete'de yayımlandı: AVM'ler hakkında yeni karar
        Muslera'da ayrılık zamanı!
        Muslera'da ayrılık zamanı!
        Pakistan: Hindistan'ın 12 drone'unu düşürdük
        Pakistan: Hindistan'ın 12 drone'unu düşürdük
        Nobel ödüllü bilim insanı Aziz Sancar şifresini açıkladı!
        Nobel ödüllü bilim insanı Aziz Sancar şifresini açıkladı!
        "Önemli bir ticaret anlaşma olacak"
        "Önemli bir ticaret anlaşma olacak"
        Şampiyon iskelet!
        Şampiyon iskelet!
        Erken emeklilik hakkı kısıtlandı mı?
        Erken emeklilik hakkı kısıtlandı mı?
        Boğazları kesilerek öldürülen 2 kardeşin cinayet zanlısı yakalandı
        Boğazları kesilerek öldürülen 2 kardeşin cinayet zanlısı yakalandı
        Karatepe Aslantaş yazıtları UNESCO'da!
        Karatepe Aslantaş yazıtları UNESCO'da!
        İşte İsveçlilerin mutluluk formülü: Lagom
        İşte İsveçlilerin mutluluk formülü: Lagom
        Meteoroloji'den flaş uyarı! 6 bölgede sağanak!
        Meteoroloji'den flaş uyarı! 6 bölgede sağanak!
        Finale son bilet PSG'nin!
        Finale son bilet PSG'nin!
        "Çocuk istismarı içeren on binlerce video bulundu"
        "Çocuk istismarı içeren on binlerce video bulundu"
        Macron ile Şara görüştü
        Macron ile Şara görüştü
        Canlı yayında yıldırım düştü
        Canlı yayında yıldırım düştü
        Esnemek neden bulaşıcıdır?
        Esnemek neden bulaşıcıdır?
        Tekfen'de yeni dönem
        Tekfen'de yeni dönem
        İlk lokmayla gelen tehlike: Bu sendroma dikkat!
        İlk lokmayla gelen tehlike: Bu sendroma dikkat!
        Gülaylar Altın'ın sahibi iki kez ifade verdi
        Gülaylar Altın'ın sahibi iki kez ifade verdi

        Benzer Haberler

        Gaziantep'te "Genç Ofis, Kültür, Sanat, Spor ve Eğitim İşbirliği Protokolü"...
        Gaziantep'te "Genç Ofis, Kültür, Sanat, Spor ve Eğitim İşbirliği Protokolü"...
        Gaziantep'te Gazze ve Doğu Türkistan'a yardım için kermes düzenlendi
        Gaziantep'te Gazze ve Doğu Türkistan'a yardım için kermes düzenlendi
        Gaziantep'te "Orta Doğu Gıda ve Gıda Teknolojileri Fuarı" kapılarını açtı
        Gaziantep'te "Orta Doğu Gıda ve Gıda Teknolojileri Fuarı" kapılarını açtı
        Gaziantep'te puzzle yarışması düzenlenecek
        Gaziantep'te puzzle yarışması düzenlenecek
        Gaziantep merkezli FETÖ operasyonunda gözaltı sayısı 222'ye çıktı
        Gaziantep merkezli FETÖ operasyonunda gözaltı sayısı 222'ye çıktı
        İslahiye'de öğrencilerin yaptığı resimler sergilendi
        İslahiye'de öğrencilerin yaptığı resimler sergilendi