Gaziantep'te çocuğuna şiddet uygulayan babaya 19 yıl hapis cezası

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 6 Nisan'da çocuğuna şiddet uygulayan babanın sosyal medyada görüntülerinin paylaşılması üzerine babayı gözaltına almıştı. Mağdur çocuk ise Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce koruma altına alınmıştı.

Sanık avukatı ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı da duruşmada hazır bulundu.

7. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, yabancı uyruklu sanık Yusuf Eltaha, tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi ile bağlandı.

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