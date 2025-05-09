Gaziantep'te çocuğuna şiddet uygulayan babaya 19 yıl hapis cezası
Gaziantep'te çocuğuna şiddet uyguladığı iddiasıyla yargılanan babaya 19 yıl hapis cezası verildi.
Gaziantep'te çocuğuna şiddet uyguladığı iddiasıyla yargılanan babaya 19 yıl hapis cezası verildi.
7. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, yabancı uyruklu sanık Yusuf Eltaha, tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi ile bağlandı.
Sanık avukatı ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı da duruşmada hazır bulundu.
Suçlamaları kabul etmeyen sanık, çocuğuna şaka yaptığını öne sürerek beraat talebinde bulundu.
Duruşma savcısı sanığın cezalandırılmasını talep etti.
Mahkeme Başkanı Yunus Emre Oral, kısa süren müzakerenin ardından kararı açıkladı.
Sanığa "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan üst sınırdan 19 yıl hapis cezası veren mahkeme heyeti, cezada indirim yapılmasına yer olmadığına hükmetti.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 6 Nisan'da çocuğuna şiddet uygulayan babanın sosyal medyada görüntülerinin paylaşılması üzerine babayı gözaltına almıştı. Mağdur çocuk ise Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce koruma altına alınmıştı.
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