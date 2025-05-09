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        GİBTÜ'nün 42 projesine TÜBİTAK'tan destek

        Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi (GİBTÜ) öğrencilerinin 42 projesi, TÜBİTAK 2209-A üniversite öğrencileri araştırma projeleri destekleme programı 2024 yılı 1. dönem çağrısı kapsamında destek kazandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.05.2025 - 15:54 Güncelleme: 09.05.2025 - 16:03
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        GİBTÜ'nün 42 projesine TÜBİTAK'tan destek
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        Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi (GİBTÜ) öğrencilerinin 42 projesi, TÜBİTAK 2209-A üniversite öğrencileri araştırma projeleri destekleme programı 2024 yılı 1. dönem çağrısı kapsamında destek kazandı.

        GİBTÜ'den yapılan açıklamaya göre, TÜBİTAK Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı (BİDEB) tarafından yürütülen 2209-A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı kapsamında GİBTÜ'nün 42 projesi kabul edildi.

        Yüzde 43'lük kabul oranı ile Türkiye'de 104. sırada yer alan GİBTÜ'de destek alan öğrencilere ve danışman öğretim üyelerine GİBTÜ Rektörü Prof. Dr. Şehmus Demir tarafından başarı belgesi verildi.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Rektör Prof. Dr. Şehmus Demir, proje sayılarının her yıl artmasının kendilerini mutlu ettiğini belirtti.

        TÜBİTAK'tan alınan bu desteklerin yalnızca projelere değil aynı zamanda üniversitenin akademik profilinin, ulusal ve uluslararası sıralamalardaki yerinin güçlenmesine de katkı sunduğunun altını çizen Demir, "Önümüzdeki yıllarda bu başarıların daha da artacağına, GİBTÜ'nün araştırma, yenilik ve girişimcilik alanlarında adından daha çok söz ettireceğine gönülden inanıyorum. Bu vizyon doğrultusunda üniversite yönetimi olarak bizler de araştırma yapan öğrencilerimizi ve akademisyenlerimizi daha güçlü bir şekilde desteklemeye devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

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