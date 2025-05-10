Gaziantep'te bezelye hasadına başlandı

Gaziantep’in İslahiye ilçesinde bezelye hasadına başlandı.

İslahiye Ovasında yaklaşık 3 bin dekar arazide yetiştirilen bezelyenin hasadı işçiler tarafından gerçekleştiriliyor.

İslahiye Kaymakamı Mehmet Soylu, Ağabey Mahallesi'nde hasat yapan işçileri ziyaret ederek onlarla bezelye topladı.

Kaymakam Soylu, yaptığı açıklamada, ilçede 3 bin dekar alanda bezelye ekilişi yapıldığını belirterek, dekara 1,5 ton ürün alınmasının beklendiğini ifade etti.

Mahsulün bereketli olmasını dileyen Soylu, çiftçilere üretimle katkıları için teşekkür etti.

Belediye Başkanı Kemal Vural da, hasadın bereketli olmasını dileyerek, Kılavuz Barajı sulama kanalının tamamlanmasıyla beraber bölge çiftçisinin suya kavuşacağını belirtti.

Ziraat Odası Başkanı Mustafa Köse ise çiftçi için rekoltenin ve fiyatların sevindirici olduğunu söyledi.

Çiftçi Erkan Yıldırım ise hasadın ardından ikincil bir ürün daha ekeceğini ifade etti.