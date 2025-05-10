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        Gaziantep'te pamuk fabrikasında çıkan yangında 2 işçi dumandan etkilendi

        Gaziantep'in İslahiye ilçesinde pamuk fabrikasında çıkan yangında dumandan etkilenen 2 işçi hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.05.2025 - 15:56 Güncelleme: 10.05.2025 - 15:56
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        Gaziantep'te pamuk fabrikasında çıkan yangında 2 işçi dumandan etkilendi
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        Gaziantep'in İslahiye ilçesinde pamuk fabrikasında çıkan yangında dumandan etkilenen 2 işçi hastaneye kaldırıldı.

        Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir pamuk fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Bölgeye çok sayıda itfaiye, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

        Dumandan etkilenen işçilerden M.Y. (20) ile B.S. (43), ambulansla İslahiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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