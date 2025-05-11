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        Nurdağı'nda "Orman Benim" kampanyası düzenlendi

        Tarım ve Orman Bakanlığınca orman yangınlarının önlenmesi ve farkındalığın artırılması amacıyla Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde, "Orman Benim" kampanyası kapsamında 70 öğrenciyle çevre temizliği yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.05.2025 - 14:16 Güncelleme: 11.05.2025 - 14:17
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        Nurdağı'nda "Orman Benim" kampanyası düzenlendi
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        Tarım ve Orman Bakanlığınca orman yangınlarının önlenmesi ve farkındalığın artırılması amacıyla Gaziantep’in Nurdağı ilçesinde, "Orman Benim" kampanyası kapsamında 70 öğrenciyle çevre temizliği yapıldı.

        Nurdağı Kaymakamı Nurullah Cemil Erciyas, öğrencilerle birlikte Belpınar Ormanı'nda çevre temizliği etkinliğine katıldı.

        Kaymakam Erciyas, orman yangınlarında yaşanan artış nedeniyle her yıl mayıs ayında düzenlenen "Orman Benim" kampanyasıyla farkındalık oluşturmayı amaçladıklarını söyledi.

        Ormanları hep birlikte koruyacaklarını ifade eden Erciyas, emeği geçenlere teşekkür etti.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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