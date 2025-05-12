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        Gaziantep'te "Anne Bebek Festivali" düzenlendi

        Gaziantep'te aile yılı kapsamında "Anne Bebek Festivali" düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.05.2025 - 14:58 Güncelleme: 12.05.2025 - 14:58
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        Gaziantep'te "Anne Bebek Festivali" düzenlendi
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        Gaziantep'te aile yılı kapsamında "Anne Bebek Festivali" düzenlendi.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, belediye tarafından düzenlenen ve Festival Parkı'nda iki gün boyunca renkli görüntülere sahne olan festival, vatandaşlar tarafından ilgi gördü.

        Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, festival alanında stantları gezdi, vatandaşlarla sohbet etti.

        Çocuklarla bir araya gelen Şahin, festival kapsamında düzenlenen Bebek Emekleme Yarışması'nı izledi.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Şahin, anne ve bebeklerin festivalde aradığı her şeyi bulabileceğini belirterek, şunları kaydetti:

        "Anneler, bebekler burada. Anne şefkat, merhamet, emek, sevgi ve muhabbettir. Çalınacak bir kapı, sığınılacak ilk limandır, ilk öğretmendir. Çocuklarımız ve annelerimizle muhabbet ortamında bu festivali gerçekleştiriyoruz. Şehirde 700 bin evladımız var. Festivale ilgi de çok iyi. Çocuğa dokununca aileye, aileye dokununca topluma dokunuyorsun. Aile, bizim her şeyimiz."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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