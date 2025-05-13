İslahiye Meslek Yüksekokulu ile İslahiye Ticaret Odası arasında iş birliği toplantısı yapıldı

Toplantıda, TOBB'a bağlı Oda ve Borsaların katkısıyla staj ve işyeri uygulamaları, laboratuvar, atölye altyapısının güçlendirilmesi, başarılı öğrencilere yönelik burs destekleri gibi konular ele alındı.

İslahiye Ticaret Odası ev sahipliğinde düzenlenen toplantıya, İslahiye Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Selahattin Türkmen, İslahiye MYO Müdürü Doç. Dr. Filiz Çopuroğlu ile akademik ve idari kadro katıldı.

Türkiye Odalar Birliği ile Yüksek Öğretim Kurulu arasında imzalanan protokol çerçevesinde, İslahiye Meslek Yüksekokulu ile İslahiye Ticaret Odası eğitim alanında iş birliğini güçlendirmeye yönelik toplantı gerçekleştirildi.

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