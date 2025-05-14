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        Gaziantep'in uğrak mekanlarında "kupa" yoğunluğu

        Ziraat Türkiye Kupası finali için Gaziantep'e gelen Galatasaray ve Trabzonspor taraftarları, kentin turistik mekanlarında yoğunluk oluşturdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.05.2025 - 15:09 Güncelleme: 14.05.2025 - 15:09
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        Gaziantep'in uğrak mekanlarında "kupa" yoğunluğu
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        Ziraat Türkiye Kupası finali için Gaziantep'e gelen Galatasaray ve Trabzonspor taraftarları, kentin turistik mekanlarında yoğunluk oluşturdu.

        Gaziantep Kalesi ve çevresini ziyaret eden taraftarlar, kenttin lezzetlerini tatma fırsatı buldu. Bakırcılar Çarşısı, Almacı Pazarı ve kale çevresindeki müzeleri ziyaret eden taraftarlar, forma, atkı ve ellerindeki bayraklarla kentin turistik mekanlarını destekledikleri takımların renkleriyle süsledi.

        Taraftarlardan Hüseyin Dursun, AA muhabirine, Trabzon'dan geldiklerini belirterek, "İyi olanın kazanmasını diliyoruz. 10 saatlik yoldan geldik, inşallah bizim takım adına sonuç iyi olur. Önemli olan dostluk ve kardeşlik içinde müsabakanın tamamlanması. Şimdiden başarılar dileriz." dedi.

        Mehmet Özdemir ise Karaman'dan geldiğini ifade ederek, "İki takım için de güzel bir maç olmasını diliyoruz. Gönlümüz Galatasaray'dan yana. İnşallah kupayı alırız." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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