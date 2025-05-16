Gaziantep FK, Antalyaspor maçının hazırlıklarını devam etti
Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında 18 Mayıs Pazar günü konuk olacağı Onvo Antalyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü.
Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında 18 Mayıs Pazar günü konuk olacağı Onvo Antalyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, antrenör Kürşat Daloğlu yönetimindeki antrenman yaklaşık 1 saat 25 dakika sürdü.
Isınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başlayan antrenman, hücum organizasyonu ile devam ederken maçın son taktik çalışmaları ile son buldu.
Kırmızı-siyahlı ekip, yarın gerçekleştireceği antrenmanın ardından hazırlıklarını tamamlayarak kampa girmek için Antalya'ya gidecek.
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