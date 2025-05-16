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        Gaziantep FK, Antalyaspor maçının hazırlıklarını devam etti

        Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında 18 Mayıs Pazar günü konuk olacağı Onvo Antalyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.05.2025 - 19:42 Güncelleme: 16.05.2025 - 20:17
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        Gaziantep FK, Antalyaspor maçının hazırlıklarını devam etti
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        Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında 18 Mayıs Pazar günü konuk olacağı Onvo Antalyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü.

        Kulüpten yapılan açıklamaya göre, antrenör Kürşat Daloğlu yönetimindeki antrenman yaklaşık 1 saat 25 dakika sürdü.

        Isınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başlayan antrenman, hücum organizasyonu ile devam ederken maçın son taktik çalışmaları ile son buldu.

        Kırmızı-siyahlı ekip, yarın gerçekleştireceği antrenmanın ardından hazırlıklarını tamamlayarak kampa girmek için Antalya'ya gidecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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