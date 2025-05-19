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        Gaziantep FK, 4 maç sonra puan aldı

        Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında deplasmanda Onvo Antalyaspor ile 0-0 berabere kalan Gaziantep FK, 4 maç sonra puan aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.05.2025 - 10:13 Güncelleme: 19.05.2025 - 10:13
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        Gaziantep FK, 4 maç sonra puan aldı
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        Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında deplasmanda Onvo Antalyaspor ile 0-0 berabere kalan Gaziantep FK, 4 maç sonra puan aldı.

        Ligin 31. haftasıda taraftarı önünde Atakaş Hatayspor'u 2-1 yenen Gaziantep ekibi devam eden haftalarda RAMS Başakşehir, Fenerbahçe, Çaykur Rizespor ve Corendon Alanyaspor'a mağlup oldu.

        Dün, deplasmanda Onvo Antalyaspor ile 0-0 berabere kalan Gaziantep FK, 4 maç sonra puan aldı ve ligde kalmayı garantiledi.

        Ligde topladığı 43 puanla 13. sırada bulunan Güneydoğu ekibi, bu sezon ilk kez üst üste 3 maçta rakip fileleri havalandıramadı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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