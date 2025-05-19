Gaziantep'te köpeklerin saldırısına uğrayan yavru karaca tedavi edildi
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde vatandaş tarafından köpeklerin saldırısından kurtarılan yaralı karaca tedavi altına alındı.
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde vatandaş tarafından köpeklerin saldırısından kurtarılan yaralı karaca tedavi altına alındı.
Gaziantep Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Hacı Ahmet Deveci, ilçe merkezine 6 kilometre mesafedeki Hanağzı Mahallesi'nde köpeklerin saldırdığı yavru bir karacayı yaralı olduğunu görünce durumu Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne bilgi verdi.
Veterinerde ilk tedavisi yapılan yavru karaca, Gaziantep Doğal Yaşam Parkı'na gönderildi.
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