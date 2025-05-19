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        Gaziantep'te köpeklerin saldırısına uğrayan yavru karaca tedavi edildi

        Gaziantep'in İslahiye ilçesinde vatandaş tarafından köpeklerin saldırısından kurtarılan yaralı karaca tedavi altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.05.2025 - 14:24 Güncelleme: 19.05.2025 - 14:24
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        Gaziantep'te köpeklerin saldırısına uğrayan yavru karaca tedavi edildi
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        Gaziantep'in İslahiye ilçesinde vatandaş tarafından köpeklerin saldırısından kurtarılan yaralı karaca tedavi altına alındı.

        Gaziantep Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Hacı Ahmet Deveci, ilçe merkezine 6 kilometre mesafedeki Hanağzı Mahallesi'nde köpeklerin saldırdığı yavru bir karacayı yaralı olduğunu görünce durumu Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne bilgi verdi.

        Veterinerde ilk tedavisi yapılan yavru karaca, Gaziantep Doğal Yaşam Parkı'na gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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