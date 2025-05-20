Gaziantep'te taksi şoförünü yaralayan kişi yakalandı

Yapılan incelemede, olayı gerçekleştiren kişinin M.G. olduğunu belirleyen ekipler, suç aletiyle şüpheliyi saklandığı adreste yakaladı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, dün akşam saatlerinde taksi şoförü H.Y'nin aracının içerisinde darbedilerek, kesici aletle yaralanmasına ilişkin polis ekiplerince çalışma başlatıldı.

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